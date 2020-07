Palit prezentuje kartę GTX 1650 z rdzeniem TU116

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Palit Microsystems zaprezentował nowe wersje kart wykorzystujących architekturę NVIDIA Turing i wyposażonych w pamięci GDDR6. Najważniejszą zmianą w nowych kartach jest zastosowanie innego rdzenia. O ile dotychczasowe modele korzystały z układu Turing TU117, to nowa wyposażone są w wydajniejszy TU116. Nowa wersja wyposażona jest w enkoder nowszej generacji - Turing a nie jak dotychczas z poprzedniej generacji Volta. Nowszy enkoder jest o ok. 15 % wydajniejszy a także lepiej radzi sobie z artefaktami. Powinno to nieco poprawić wydajność kart u użytkowników, którzy streamują lub rejestrują własne rozgrywki.







Dodatkowo karty GamingPro i GamingPro OC pracują w trybie półpasywnym. Do momentu osiągnięcia przez rdzeń temperatury 60 stopni, wentylatory pozostają wyłączone. Karty StormX D6 i StormX OC D6 to karty.



Karty StormX D6 i StormX OC D6 wyposażone są w pojedynczy wentylator i jeszcze lepiej pasują do ciasnych obudów mini-ITX. Te modele także pracują w trybie półpasywnym.



GTX 1650 Super GamingPro - (TDP 100 W, 4 GB RAM GDDR6, 1280 CUDA, Zegar 1530/1725 MHz) NE6165S01BG1-166A - 829 PLN

GTX 1650 GamingPro OC - (TDP 85 W, 4 GB RAM GDDR6, 896 CUDA, Zegar 1410/1725 MHz) NE61650S1BG1-166A - 719 PLN

GTX 1650 GamingPro - (TDP 75 W, 4 GB RAM GDDR6, 896 CUDA, Zegar 1410/1590 MHz) NE6165001BG1-166A - 699 PLN

GTX 1650 StormX OC D6 - (TDP 75 W, 4 GB RAM GDDR6, 896 CUDA, Zegar 1410/1635 MHz) NE61650U18G1-166F - 679 PLN

GTX 1650 StormX D6 - (TDP 75 W, 4 GB RAM GDDR6, 896 CUDA, Zegar 1410/1590 MHz) NE61650018G1-166F - 669 PLN



































Źródło: Info Prasowe / Palit