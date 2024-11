Panasonic LCD VMZ7ST

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Panasonic Connect Europe wprowadza serię projektorów krótkoogniskowych LCD VMZ7ST, łącząc zrównoważoną technologię z niezwykłą elastycznością w korporacjach i muzeach. Nowe modele PT-VMZ7ST (7000 lm) i PT-VMZ6ST (6200 lm), bazujące na serii kompaktowych projektorów VMZ82, to najpotężniejsze projektory LCD z laserem o stałym kącie rzutu w ofercie Panasonic. Seria będzie dostępna od I kwartału 2025 roku. Seria VMZ7ST firmy Panasonic redefiniuje instalację projektorów w miejscach o ograniczonej przestrzeni, oferując wyjątkową precyzję i wszechstronność. Dzięki stosunkowi ogniskowej 0.797-1.01:1, optycznemu powiększeniu 1.2x oraz szerokiemu zakresowi przesunięcia obiektywu, projektory te pozwalają wyświetlać obraz o przekątnej 100 cali z odległości zaledwie 1.72 m.







W przypadku instalacji projektorów w trudno dostępnych miejscach czy na wysokościach seria VMZ7ST umożliwia szybki i wygodny montaż, znacząco skracając czas realizacji. Funkcja Powered Focus firmy Panasonic pozwala na precyzyjną i łatwą regulację ostrości, co sprawdza się doskonale w różnych zastosowaniach, takich jak symulatory sportowe, gdzie dynamiczne działania użytkownika wymagają częstego dostosowywania ostrości. Mechanizm Angle Monitor firmy Panasonic pozwala na zdalne monitorowanie kąta nachylenia projekcji, eliminując potrzebę fizycznej regulacji projektora. Dodatkowo zaawansowane funkcje korekcji geometrycznej umożliwiają instalację serii VMZ7ST w dowolnym miejscu, zapewniając precyzyjną projekcję na powierzchniach o różnych kształtach i rozmiarach.



Projekcja klasy światowej w jasnych przestrzeniach

Seria VMZ7ST została wyposażona w technologię Daylight View Basic oraz zaawansowane zarządzanie kolorem, które automatycznie dostosowują jakość obrazu do warunków oświetleniowych. Dzięki precyzyjnej regulacji odcieni, nasycenia i jasności, projektory zapewniają żywe kolory nawet w dobrze oświetlonych przestrzeniach, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających środowisk korporacyjnych.



Ekologiczny design

Zrównoważony rozwój to kluczowy element konstrukcji serii VMZ7ST. Projektor wyposażony jest w funkcję Auto Power On firmy Panasonic, która uruchamia urządzenie tylko po wykryciu sygnału, co minimalizuje czas jego pracy i poprawia efektywność energetyczną, osiągając wzrost jej poziomu o prawie 53% (lm/W) w porównaniu do konkurencyjnych modeli, bez utraty jasności. Seria VMZ7ST oferuje 20 000 godzin projekcji bezobsługowej, co znacząco obniża koszty eksploatacji, a filtr ECO można wielokrotnie myć i ponownie wykorzystać. Dodatkowo, 56% obudowy wykonane jest z materiałów z recyklingu, co pomaga zredukować odpady.

























źródło: Info Prasowe - Panasonic