Panasonic Toughbook Tactical

Dział Panasonic Mobile Solutions Business Division ogłosił na targach Eurosatory w Paryżu wprowadzenie TOUGHBOOK 40 TACTICAL, rewolucjonizującego łączność w pojazdach wojskowych, zarówno kołowych, jak i gąsienicowych, z sieciami dowodzenia i kontroli. Oparty na nowej wersji TOUGHBOOK 40mk2, T40 TACTICAL jest najnowszym rozwiązaniem, które powstało w wyniku długoletniej współpracy między firmami Panasonic i roda computer GmbH. TOUGHBOOK 40 TACTICAL oferuje specjalistyczny moduł przemysłowy od roda computer, wyposażony w trzy okrągłe złącza klasy wojskowej. Użytkownicy mogą wybierać spośród wielu interfejsów i protokołów, takich jak CAN Bus, MIL-DP, MIL-VGA, DIGI-LAN i MIL-DVI, oraz popularnego złącza MIL-DTL 38999, preferowanego przez siły zbrojne na całym świecie.







Wbudowany protokół kontroli portów (PCP) zapewnia ulepszone i niezawodne połączenie danych między TOUGHBOOK 40 TACTICAL a sieciami i urządzeniami wojskowymi. W porównaniu z urządzeniami komercyjnymi wykorzystującymi porty USB, połączenia klasy wojskowej zapewniają mniejszą awaryjność komponentów, zwłaszcza w trudnych warunkach. TOUGHBOOK 40 TACTICAL współpracuje bezproblemowo z wszystkimi popularnymi producentami złączy wojskowych, umożliwiając lokalne pozyskiwanie złączy i zgodność z zatwierdzonym protokołem zaopatrzeniowym danego kraju i platformy pojazdu.



Projekt przyszłościowy dla obrony

T40 TACTICAL zachowuje tę samą formę, dopasowanie i funkcjonalność jak poprzednie – i przyszłe – wersje tego modelu, z pełną kompatybilnością istniejących peryferii. Dzięki temu sektor obrony może z pełnym zaufaniem wdrażać interfejsy w pojazdach i płyty montażowe wokół T40 TACTICAL.



W porównaniu z rozwiązaniem zbudowanym na zamówienie, sektor obrony może skorzystać z szybszej dostępności i konfiguracji urządzeń, niższych kosztów zakupu oraz łatwości serwisowania z TOUGHBOOK 40 TACTICAL. Aktualizacje i cykle przewidywanej konserwacji można planować przed wdrożeniem i dostosować do harmonogramu serwisowego pojazdu na przestrzeni jego ponad 10-letniego okresu eksploatacji, co pomaga maksymalizować czas pracy urządzenia i minimalizować przestoje pojazdu.



Wiodąca na rynku wydajność i wytrzymałość

TOUGHBOOK 40 TACTICAL wyposażony jest w możliwości przetwarzania AI na brzegu sieci dzięki procesorowi Intel® Core Ultra 5 CPU, który znajduje się również w TOUGHBOOK 40mk2, co znacznie zwiększa efektywność i dokładność użytkowników. Ponadto, posiada kartę graficzną Intel Arc GPU, zapewniającą doskonałą wydajność grafiki.



Urządzenie posiada certyfikat IP66 oraz spełnia normy wibracyjne 810H MIL-SPEC, co gwarantuje, że połączenia wytrzymają znaczące wibracje w pojeździe, niezależnie od terenu. Dzięki całorocznemu rozmieszczeniu wojsk na całym świecie, T40 TACTICAL może pracować w temperaturach od -29°C do +63°C. Jego modułowa konstrukcja jest wzbogacona o cztery dodatkowe obszary rozszerzeń, zapewniając maksymalną elastyczność.



Sektor obronny chce łączyć wysoką wydajność z efektywnością kosztową i niezawodnością przy wyborze wytrzymałych rozwiązań komputerowych do różnych zastosowań. Nasz gotowy do rynku TOUGHBOOK 40 TACTICAL pozwala siłom obronnym NATO i Europy zawsze mieć dostęp do najlepszych sprzętów i oprogramowania do intensywnego użytku wojskowego, a także stanowi technologiczne podłoże dla przyszłych projektów pojazdów, mówi Luca Legnani, European Vertical Marketing Manager w Panasonic TOUGHBOOK.



TOUGHBOOK 40 TACTICAL zostanie wprowadzony na rynek w drugim kwartale 2024 roku podczas EUROSATORY 2024.





















źródło: Info Prasowe - Panasonic