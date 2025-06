Partnerstwo G2 Esports i AGON by AOC - Dekada gamingowej chwały

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – z dumą świętuje 10. urodziny G2 Esports, upamiętniając siedem lat współpracy jako oficjalny partner monitorowy organizacji, która stała się jedną z najbardziej utytułowanych drużyn e-sportowych w Europie. Od powstania G2 Esports w październiku 2015 roku, organizacja przeszła drogę od ambitnych debiutantów do globalnych gigantów e-sportu. AGON by AOC dołączył do tej podróży w styczniu 2018 roku, wyposażając berliński ośrodek treningowy G2 w najnowocześniejsze monitory AGON AG251FZ z częstotliwością odświeżania 240 Hz – rozpoczynając tym samym współpracę, która przyczyniła się do kształtowania przyszłości monitorów gamingowych.







Kamienie milowe partnerstwa

Współpraca zaowocowała niezapomnianymi momentami, w tym wprowadzeniem na rynek w listopadzie 2018 r. monitora G2590PX/G2 Esports Signature Edition – oferującego w przystępnej cenie kultową samurajską estetykę G2 i odświeżanie 144 Hz fanom e-sportu na całym świecie. Na przestrzeni lat, dzięki opiniom graczy G2, AGON by AOC opracował monitory, takie jak AGON PRO AG254FG z częstotliwością odświeżania 360 Hz i NVIDIA Reflex Analyzer, czy najnowsze modele, jak AGON PRO AG246FK z imponującą częstotliwością odświeżania 540 Hz, nieustannie przesuwając granice technologii gamingowej. Ścieżkę innowacji kontynuuje AGON PRO AG276UZD, wprowadzający technologię QD-OLED z częstotliwością odświeżania 240 Hz i czasem reakcji 0.03 ms GtG w rozdzielczości 4K, będąc propozycją dla graczy, którzy pragną połączyć wyjątkową wydajność z wysoką rozdzielczością.



Patrząc w przyszłość

Gdy G2 Esports wkracza w swoją drugą dekadę, AGON by AOC nadal pozostaje u ich boku. César Acosta dodaje – Nie możemy doczekać się występu G2 na IEM Cologne w tym roku, gdzie zaprezentujemy dwa nowe monitory e-sportowe o wyjątkowej szybkości i klarowności, które wyznaczą nowe standardy w grach turniejowych. Gdy G2 świętuje 10 lat, przygotowujemy się do wprowadzenia technologii, która zdefiniuje kolejną dekadę e-sportu.



Aby upamiętnić 10. rocznicę G2 i partnerstwo z AGON by AOC, opublikowano specjalny film świętujący współpracę i ukazujący ewolucję gamingu, której świadkiem była drużyna G2 Esports. Z G2 Esports przygotowującym się do rywalizacji na Mid-Season Invitational 2025 w Vancouver od 27 czerwca do 12 lipca, obie organizacje z niecierpliwością oczekują na kontynuację owocnej współpracy w kolejnej dekadzie gamingu turniejowego.







źródło: Info Prasowe - AOC