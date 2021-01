Patriot - nowe karty pamięci High Endurance microSDHC/XC z serii EP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PATRIOT wprowadza na rynek karty pamięci High Endurance microSDHC/XC z serii EP. Nowe karty microSDHC/XC zaprojektowano z myślą o urządzeniach do nagrywania wideo wymagających pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych i środowiskowych, dlatego zapewniają wyjątkową niezawodność i wytrzymałość. Nowa seria w pełni obsługuje standard Class 10, V10/V30 i oferuje zwiększoną prędkość zapisu sięgającą 30 MB/s, aby sprostać najbardziej wymagającym warunkom nagrywania. Karty z serii EP High Endurance microSDHC/XC gwarantują stały transfer z prędkością 95 MB/s, doskonałą stabilność i odtwarzanie filmów FHD lub UHD. Teraz dostępne są w wersjach o pojemności 32 GB/64 GB/128 GB.







Wydajność odczytu i zapisu na karcie SD może wpływać na stabilność i ogólną wydajność systemu, szczególnie w aplikacjach obsługujących wideo o bardzo dużej gęstości. Profesjonalni użytkownicy dużo wymagają od swoich urządzeń i potrzebują, by te działały niezawodnie niezależnie od pogody i środowiska. Seria Patriot EP High Endurance microSDHC/XC ma szeroką temperaturę pracy od -40°C do 85°C i może zapewniać odczyt danych na poziomie 95 MB/s oraz zapis do 30 MB/s, eliminując opóźnienia podczas odtwarzania filmów o bardzo wysokiej gęstości w 4K.



Dzięki obsłudze klienta i 5-letniej gwarancji producenta, karty pamięci High Endurance microSDXC z serii Patriot EP to godne zaufania rozwiązanie do przechwytywania kluczowych filmów z kamery samochodowej, monitoringu w domu lub systemu bezpieczeństwa oraz wideo UHD na wielu platformach. Karty pamięci High Endurance microSD od Patriot są częścią wielokrotnie nagradzanej przez recenzentów linii serii EP.





CECHY:

SDA 6.X/ 5.X/ 3.0

Klasa prędkości wideo : C10/V10/V30

Prędkość odczytu danych do 95MB/s

Wsparcie dla nagrywania wideo 4K

Temperatura pracy: -40°C do 85°C

Wodoodporność

Odporność na wstrząsy

Wytrzymałość klasy przemysłowej

TBW: 48TB-192TB

Adapter SD w zestawie



























Źródło: Info Prasowe / Patriot