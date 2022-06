Patriot - nowe pamięci Signature DDR5 SODIMM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Moduły Patriot Signature DDR5 SODIMM zaprojektowano z myślą o uzyskaniu ogromnej poprawy wydajności na platformach Intela nowej generacji. Dostępne są one w trzech pojemnościach: 8 GB, 16 GB i 32 GB - wszystkie oferują prędkości 4800 MHz i opóźnienia na poziomie CL40. Nowe pamięci RAM wymagają napięcia na poziomie zaledwie 1,1 V i pomimo zwiększonej częstotliwości taktowania i wydajności, zużywają mniej energii i emitują mniej ciepła. Pamięci dostarczają także ulepszenia w zakresie zasilania, m.in. wbudowany układ zarządzania energią (PMIC), który zapewnia lepszą kontrolę nad regulacją napięcia, oferując jednocześnie zwiększoną ochronę progową, symultaniczne monitorowanie oraz inteligentne zarządzanie napięciem i zasilaniem.







Seria Signature Line DDR5 zawiera wbudowane czujniki termiczne do monitorowania, ochrony przed przegrzewaniem oraz dokładniejszego raportowania, a najnowsza wersja ECC (Error-Correcting Code) zwiększa dokładność przetwarzania danych i ogólną stabilność systemu. Dzięki ograniczonej dożywotniej gwarancji, Patriot Signature Line DDR5 RAM to idealny wybór dla integratorów systemów i wszystkich użytkowników, którzy chcą zwiększyć wydajność pamięci swojego systemu. Moduły pamięci Signature Line DDR5 oferują szeroki zakres pojemności i konfiguracji, gwarantując maksymalne wykorzystanie możliwości najnowszych platform Intela w wysokowydajnych laptopach.



Kości są już dostępne w sprzedaży u partnerów firmy Patriot. Natomiast poglądowa wycena pojedynczych modułów to:

- PSD58G480041S - 8 GB DDR5-4800 (jednostronne) około 290PLN

- PSD516G480081S - 16 GB DDR5-4800 (jednostronne) około 580 PLN

- PSD532G48002S - 32 GB DDR5-4800 (dwustronne) około 1150PLN























Źródło: Info Prasowe / Patriot