Patriot - szybsze moduły pamięci VIPER 4 BLACKOUT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

VIPER GAMING by PATRIOT, marka firmy Patriot przedstawia nowe 16 GB moduły pamięci RAM dostępne w prędkościach od 4133 MHz do 4400 MHz. VIPER 4 BLACKOUT zaprojektowano w celu maksymalizacji potencjału komputerów użytkowników, zarówno hardcorowych graczy, jak i tych zajmujących się przetwarzaniem wideo. Pamięci VIPER 4 BLACKOUT cieszą się powszechnym uznaniem wśród entuzjastów, gdyż pozwalają wycisnąć z budowanych zestawów wszystkie soki, zarówno jeśli chodzi o wydajność, jak i stylowy wygląd - wystarczy spojrzeć na ten przyciągający wzrok radiator.







Te wysokowydajne 16 GB moduły, dostępne teraz w wersjach 4133 MHz, 4266 MHz i 4400 MHz, stworzono z myślą o dostarczeniu szybkich pamięci DRAM DDR4 o niezwykłej stabilności i kompatybilności w ramach najnowszych platform Intela i AMD. VIPER 4 BLACKOUT produkowane są w oparciu o rygorystycznie testowane kości i 10-warstwowe laminaty w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości.



Każdy moduł zabezpieczony jest przez radiator wykonany z aluminium klasy militarnej z zaawansowanym układem grzebienia na szczycie, co przekłada się na efektywniejsze chłodzenie pamięci. Oferowane wraz z dożywotnią gwarancją producencką 16 GB (2x8 GB) moduły VIPER 4 BLACKOUT dostępne są już u partnerów marki Patriot.



(Ceny SRP na dziś 09.09.2020 USD z VAT, kurs 3.78 PLN)

PVB416G440C8K 150 USD ~ 567 PLN

PVB416G426C8K 142 USD ~ 536 PLN

PVB416G413C8K 132 USD ~ 499 PLN





























Źródło: Info Prasowe / Patriot