Xblitz Park View 2 - rejestrator w lusterku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polska marka Xblitz znana jest z dystrybucji wielu akcesoriów elektronicznych, takich jak kamery sportowe, alkomaty, głośniki bluetooth, czy wideorejestratory. Producent poinformował o wprowadzeniu nowego produktu do swojej oferty. Xblitz Park View 2 to kamera samochodowa ukryta w lusterku wstecznym. Model ten cechuje się świetnymi parametrami oraz wysoką jakością wykonania. Interesującym dodatkiem jest kamera cofania, która może być podłączona do lusterka. Kiedy kierowca uruchomi bieg wsteczny, lusterko zamieni się w ekran. Dzięki temu będziemy mogli obserwować to, co dzieje się na tylnej części auta.







Kierowcy zarówno aut osobowych, jak i busów, czy ciężarówek doskonale zdają sobie sprawę z tego, że praktycznie każda podróż może nam przynieść sporo niespodzianek. Niestety, nie zawsze mówimy o pozytywnych przygodach. Każdy wie, że może zdarzyć się stłuczka, dlatego też w takich sytuacjach warto odpowiednio się ubezpieczyć, aby mieć dowód na swoją niewinność. Mowa tutaj oczywiście o kamerach samochodowych. Xblitz poszedł o krok dalej i kamerę umieścił w lusterku wstecznym. Dodatkowym gadżetem, wbudowanym w ten produkt jest… tylna kamera, która znacznie ułatwia nam parkowanie.



Wszyscy dobrze wiemy, jak ważna jest jakość danego nagrania, która pomoże ustalić sprawcę kolizji. Na szczęście nowy wideorejestrator Xblitz Park View 2 nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) w przypadku kamery umieszczonej w lusterku. Z kolei tylna kamera nagrywa obraz w rozdzielczości 640 x 480 pikseli. Tak, obie nagrywają obraz jednocześnie. Nie ma więc znaczenia, czy jakaś sytuacja wydarzy się przed, czy za nami. To sprawia, że kierowca będzie posiadał materiały z całej drogi. Warto wspomnieć, że mamy do czynienia z sensorem SC2363.



Obiektyw 4G oferuje szeroki kąt widzenia na poziomie 140 stopni. Oprogramowanie nagrywa obraz w formacie AVi. Kamera Xblitz Park View 2 posiada wbudowany głośnik oraz mikrofon. G-sensor sprawia, że w przypadku wykrycia kolizji bądź nagłego hamowania urządzenie rozpocznie nagrywanie materiału. Warto wspomnieć, że pliki nagrane w takich sytuacjach będą zabezpieczone przed przypadkowym skasowaniem, bądź nadpisaniem ich przez oprogramowanie. Należy również dodać, że sprzęt ten pozwala na nagrywanie w pętli, a także posiada tak zwany tryb parkingowy. Kamera Park View 2 jest ładowana za pomocą mini USB (zasilanie 5V), aczkolwiek możemy również wykorzystać wbudowany akumulator. Materiały wideo zapisywane są na karcie pamięci microSD (brak w zestawie), która może mieć maksymalnie 32 GB pojemności.



Kamera samochodowa Xblitz Park View 2 wyposażona jest w aktywną detekcję ruchu. To sprawia, że w przypadku wykrycia ruchu przed naszym autem kamera uruchomi każdorazowo krótki zapis audio-wideo. Dzięki temu będziemy mieli wgląd na to, czy ktoś podchodzi do naszego samochodu podczas naszej nieobecności. Z kolei tak zwany tryb parkingowy nagra każdą stłuczkę, na przykład wtedy, kiedy będziemy w sklepie. Jeśli kamera wykryje wstrząs rozpocznie nagrywanie, co pozwoli na szybkie wykrycie sprawcy zdarzenia. Wideorejestrator wyposażony jest również w funkcję loop recording, która nadpisuje najstarsze materiały. Dzięki temu nie musimy martwić się o to, że karta pamięci będzie pełna, a najważniejsze sytuacje przez taką sytuację się nie nagrają. Cały czas będziemy mieli najnowsze materiały nagrane podczas naszych podróży.



Wideorejestrator marki Xblitz jest bardzo łatwy w montażu. Wystarczy przymocować go do obecnego lusterka wstecznego. W zestawie znajdują się gumki montażowe. Zapewniają mocne trzymanie kamery. Z kolei przedni panel z ukrytym, 7-calowym ekranem jest dotykowy, dzięki czemu z łatwością możemy sterować wszystkimi funkcjami Xblitz Park View 2. Obiektyw do zamocowania na przykład na klapie bagażnika, bądź na zderzaku cechuje się kompaktowym rozmiarem. Z kolei długi przewód ułatwia ukrycie go wewnątrz samochodu. Dzięki temu zachowamy estetykę, a wzbogacimy nasze auto o dodatkową, przydatną funkcję.



Dostępność i cena

Kamera Xblitz Park View 2 została wyceniona na 329 PLN. Producent informuje, że wideorejestrator ten jest dostępny wyłącznie w sklepach sieci Media Markt.





Parametry techniczne:

Procesor: GP6248

Rozdzielczość nagrywania: Przednia kamera: 1920 x 1080, tylna kamera: 640 x 480

Sensor: SC2363

Obiektyw: 4G

Kąt widzenia: 140 stopni

Wymiary: 30.5 x 7.4 x 3.3 cm

Wyświetlacz: 7 cali

Pamięć: karta microSD, maksymalnie 32 GB

Format zapisu: AVI

Zasilanie: 5V

USB: MiniUSB (zasilanie)

Mikrofon/ Głośnik: wbudowane

Bateria: Tak, wbudowany akumulator

G-sensor: Tak

Tryb Parkingowy: Tak

Nagrywanie w pętli: Tak

Szeroki kąt widzenia: Tak

Tryb wykrywania ruchu: Tak

Zawartość zestawu: Kamera, Kamera wsteczna, Kabel łączący kamerę wsteczną, Czytnik kart pamięci, Ładowarka, Gumki mocujące, Kabel USB, Instrukcja.





















Źródło: Info Prasowe / Xblitz