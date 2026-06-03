Patriot Memory na Computex 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Patriot Memory zaprezentuje na Computex 2026 moduły pamięci DDR5 powyżej 8000 MT/s i dyski SSD PCIe Gen5 z odczytem do 14000 MB/s. Flagowy moduł Viper Steel 5 Infinite DDR5 wyznacza nowy poziom wydajności w segmencie pamięci konsumenckich. Konstrukcja opiera się na 8-10 warstwowej płytce PCB o wysokiej przewodności, która izoluje sygnały wysokiej częstotliwości od szumów zasilania - efektem jest wyjątkowa integralność sygnału przy intensywnym obciążeniu.







Kluczowe parametry:

- Prędkość transferu: powyżej 8000 MT/s

- Opatentowany system podświetlenia - efekt 3D uzyskany metodą warstwowania optycznego

- Radiator z aluminium lotniczego z dedykowanymi podkładkami termicznymi na układzie PMIC

- Przeznaczenie: high-end desktopy, overclocking, profesjonalne stacje robocze AI



Dyski SSD PCIe Gen5 - do 14 000 MB/s i 2 000 000 IOPS dla obciążeń AI

Seria dysków Viper PV593 i PV593H opiera się na kontrolerze Silicon Motion SM2508 produkowanym w procesie 6 nm TSMC i wyznacza nowe standardy wydajności.



Viper PV593 / PV593H (PCIe Gen5 x4):

- Odczyt sekwencyjny: do 14 000 MB/s

- Losowe IOPS: do 2 000 000

- PV593H: masywny radiator z aluminium ekstrudowanego - ciągła praca bez throttlingu przy obciążeniach AI

- PV593: ultra-cienka osłona grafenowa kompatybilna z systemami chłodzenia na płycie głównej



Viper PV563 / PV563H (PCIe Gen5, jednostronne):

- Technologia Host Memory Buffer (HMB) - niższe opóźnienia przy uruchamianiu aplikacji

- Redukcja temperatury roboczej do 30% dzięki konwekcyjnym radiatorom z aluminium

- Przeznaczenie: komputery AI PC, twórcy treści, kompaktowe buildy



Rozwiązania dla przemysłu: ACPI RDIMM i Patriot Signature Line ECC DDR5

Patriot Memory zaprezentowało również portfolio pamięci klasy serwerowej, skierowane do operatorów centrów danych, integratorów systemów HPC oraz producentów urządzeń brzegowych.



ACPI DDR5 RDIMM:

- Podwójne pasmo i architektura dual-subchannel - przyspieszenie masowego przetwarzania danych w modelach AI

- Serwerowy podwójny korektor błędów ECC - eliminacja korupcji danych w środowiskach HPC i big data



Patriot Signature Line ECC DDR5:

- Korekcja błędów On-Die i Side-band ECC - ochrona przed awariami podczas intensywnego przetwarzania danych

- Napięcie robocze: 1.1 V - minimalne obciążenie cieplne w urządzeniach brzegowych wymagających zerowego czasu przestoju



EMI Protect DDR5 CSODIMM - ochrona pamięci w laptopach AI

Dla kompaktowych urządzeń AI Patriot zaprezentował moduł EMI Protect DDR5 CSODIMM wyposażony w kompozytową osłonę aluminiowo-grafenową. Aluminium odbija zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) generowane przez blisko rozmieszczone układy CPU i GPU, podczas gdy grafen zarządza rozpraszaniem ciepła na powierzchni modułu.































źródło: Info Prasowe - Patriot