2026-06-03 15:30
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Patriot Memory na Computex 2026

Obrazek Patriot Memory na Computex 2026

Patriot Memory zaprezentuje na Computex 2026 moduły pamięci DDR5 powyżej 8000 MT/s i dyski SSD PCIe Gen5 z odczytem do 14000 MB/s. Flagowy moduł Viper Steel 5 Infinite DDR5 wyznacza nowy poziom wydajności w segmencie pamięci konsumenckich. Konstrukcja opiera się na 8-10 warstwowej płytce PCB o wysokiej przewodności, która izoluje sygnały wysokiej częstotliwości od szumów zasilania - efektem jest wyjątkowa integralność sygnału przy intensywnym obciążeniu.



Kluczowe parametry:
- Prędkość transferu: powyżej 8000 MT/s
- Opatentowany system podświetlenia - efekt 3D uzyskany metodą warstwowania optycznego
- Radiator z aluminium lotniczego z dedykowanymi podkładkami termicznymi na układzie PMIC
- Przeznaczenie: high-end desktopy, overclocking, profesjonalne stacje robocze AI

Dyski SSD PCIe Gen5 - do 14 000 MB/s i 2 000 000 IOPS dla obciążeń AI
Seria dysków Viper PV593 i PV593H opiera się na kontrolerze Silicon Motion SM2508 produkowanym w procesie 6 nm TSMC i wyznacza nowe standardy wydajności.

Viper PV593 / PV593H (PCIe Gen5 x4):
- Odczyt sekwencyjny: do 14 000 MB/s
- Losowe IOPS: do 2 000 000
- PV593H: masywny radiator z aluminium ekstrudowanego - ciągła praca bez throttlingu przy obciążeniach AI
- PV593: ultra-cienka osłona grafenowa kompatybilna z systemami chłodzenia na płycie głównej

Viper PV563 / PV563H (PCIe Gen5, jednostronne):
- Technologia Host Memory Buffer (HMB) - niższe opóźnienia przy uruchamianiu aplikacji
- Redukcja temperatury roboczej do 30% dzięki konwekcyjnym radiatorom z aluminium
- Przeznaczenie: komputery AI PC, twórcy treści, kompaktowe buildy

Rozwiązania dla przemysłu: ACPI RDIMM i Patriot Signature Line ECC DDR5
Patriot Memory zaprezentowało również portfolio pamięci klasy serwerowej, skierowane do operatorów centrów danych, integratorów systemów HPC oraz producentów urządzeń brzegowych.

ACPI DDR5 RDIMM:
- Podwójne pasmo i architektura dual-subchannel - przyspieszenie masowego przetwarzania danych w modelach AI
- Serwerowy podwójny korektor błędów ECC - eliminacja korupcji danych w środowiskach HPC i big data

Patriot Signature Line ECC DDR5:
- Korekcja błędów On-Die i Side-band ECC - ochrona przed awariami podczas intensywnego przetwarzania danych
- Napięcie robocze: 1.1 V - minimalne obciążenie cieplne w urządzeniach brzegowych wymagających zerowego czasu przestoju

EMI Protect DDR5 CSODIMM - ochrona pamięci w laptopach AI
Dla kompaktowych urządzeń AI Patriot zaprezentował moduł EMI Protect DDR5 CSODIMM wyposażony w kompozytową osłonę aluminiowo-grafenową. Aluminium odbija zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) generowane przez blisko rozmieszczone układy CPU i GPU, podczas gdy grafen zarządza rozpraszaniem ciepła na powierzchni modułu.



Patriot Memory na Computex 2026

Patriot Memory na Computex 2026

Patriot Memory na Computex 2026

Patriot Memory na Computex 2026

Patriot Memory na Computex 2026

Patriot Memory na Computex 2026

źródło: Info Prasowe - Patriot
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