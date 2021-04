Patriot Viper VP4300 - superszybki dysk SSD M.2 PCIe Gen4 x4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Viper, czyli gamingowa marka firmy Patriot, prezentuje Viper VP4300, czyli nowy dysk PCIe Gen4 x 4 NVME w formacie M.2 2280. Nośnik bazuje na najnowszym superszybkim kontrolerze Innogrit IG5236 i najwyższej jakości pamięci podręcznej DDR4 DRAM (1 GB dla wariantu 1 TB i 2 GB dla 2 TB), która zapewnia zawrotne prędkości transferu i ogromną przepustowość systemu danych. Dysk oferuje odczyt i zapis losowy 4K do 800 tys. IOP oraz sekwencyjny odczyt i zapis do odpowiednio 7400 MB/s i 6800 MB/s. Przekłada się to na szybsze działanie komputera, od rozruchu systemu po responsywność podczas ładowania gier lub aplikacji.







A jako że utrzymanie wysokiej wydajności i stabilności jest możliwe tylko przy niskich temperaturach dysku, Viper VP4300 jest wyposażony w dwa rozpraszacze ciepła, aby spełnić wysokie wymagania termiczne. Dysk posiada aluminiową osłonę termiczną i niezwykle cienką podkładkę termiczną jednorazowego użytku wykonaną z grafenu. Radiatory z aluminium i grafenu oferują dwa profile wysokości i mogą być używane niezależnie lub razem, aby zapewnić doskonałe odprowadzanie ciepła w dowolnej konstrukcji. Osłona termiczna z grafenu jest ultracienka i lekka, przez co idealnie sprawdza się, gdy przestrzeń jest ograniczona lub używamy zintegrowanego radiatora. Takie rozwiązanie sprawia, że użytkownik posiada wybór i może dostosować dysk do swoich potrzeb.



Wiele tradycyjnych dysków SSD NVMe nakłada blokady wydajności, które ograniczają prędkość odczytu i zapisu danych w celu utrzymania odpowiedniej temperatury pracy. Viper VP4300 został jednak zaprojektowany z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii Thermal Throttling, która stawia na wbudowany czujnik termiczny i oprogramowanie układowe do zarządzania temperaturą SSD. Zapobiega to przegrzewaniu i umożliwia łatwe wykorzystanie najwyższej wydajności przy wszystkich zastosowaniach.



Wspierany przez 5-letnią gwarancję Viper Gaming, dysk SSD Viper VP4300 M.2 jest niezawodnym wyborem dla entuzjastów komputerów PC, zapalonych graczy, twórców treści i profesjonalistów zajmujących się renderowaniem animacji, którzy wymagają ultraszybkiego uruchamiania i natychmiastowego dostępu w celu uzyskania najwyższej produktywności. Viper VP4300 jest dostępny w wersjach o pojemności 1 TB i 2 TB, a jego premiera została zaplanowana na 15 kwietnia.





Ceny:

1 TB - około 960 PLN

2 TB - około 1920 PLN



























Źródło: Info Prasowe / Patriot