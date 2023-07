Patriot Viper VP4300 1TB M.2 - niedrogo, a szybko...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kochani, jestem z Wami, już 18 lat... To w zasadzie żadna okrągła rocznica, ale właśnie sobie policzyłem czas od mojej pierwszej recenzji na IN4.pl (Akasa 400W / 460W). Osiągnąłem w redakcji "pełnoletność" i być może w jakiś sposób miałem wpływ na Wasze wybory w zakupie sprzętu, choć moje testy zazwyczaj były inne, niż większość tych, które mogliście przeczytać w sieci. I nie chodziło tu o jakieś "dziwactwo", a po prostu o to, że nie mogliśmy się równać z ówczesnymi potęgami prasowego działu IT z potężnym zapleczem finansowo-wpływowym, z którym liczyły się największe światowe koncerny, więc pisaliśmy swoje artykuły pod kątem odczuć zwykłego, przysłowiowego Kowalskiego, dając Wam namiastkę tego, co naprawdę dostaniecie kupując nowy sprzęt i peryferia, niż tylko marketingową "papkę", obiecującą benchmarkowe wyniki testów...





Źródło: Klinika IN4

