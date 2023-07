Peryferia Razera z motywami graficznymi PUBG: BATTLEGROUNDS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer we współpracy z KRAFTON, kolektywem niezależnych studiów tworzących gry i wydawcą popularnego PUBG: BATTLEGROUNDS, poinformowała o premierze długo wyczekiwanej kolekcji sprzętu dla graczy inspirowanej PUBG: BATTLEGROUNDS. Cała kolekcja została zaprojektowana po to, aby podnieść jakość wrażeń z rozgrywki w PUBG: BATTLEGROUNDS. Każda część zestawu wykonanego w trakcie współpracy to połączenie kreatywności KRAFTONA i niezrównanej jakości Razera. Nowa kolekcja jest wypełniona ulubionymi przez fanów Razera urządzeniami peryferyjnymi, a w jej skład wejdą: bezprzewodowa mysz esportowa Razer Viper V2 Pro, optyczna klawiatura gamingowa Razer Huntsman V2 oraz wieloplatformowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Razer Barracuda X.







Każde urządzenie peryferyjne Razera zostało poddane unikalnej metamorfozie z wykorzystaniem charakterystycznych kolorów i ikonicznych elementów gry PUBG: BATTLEGROUNDS. Kolekcja składa się z:

- Razer Viper V2 Pro – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: Wznieś się na szczyt łańcucha pokarmowego dzięki przerażającej szybkości i precyzji myszki Razer Viper V2 Pro, która sprawi, że zobaczą cię takim, jakim naprawdę jesteś - najdoskonalszym drapieżnikiem. Do myszki dołączony jest ekskluzywny przedmiot w grze - Razer Hat, dzięki któremu przyciągniesz liczne spojrzenia podczas walki na bitewnym polu.

- Razer Huntsman V2 – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: Klawiatura Huntsman V2, uzbrojona w przełączniki optyczne Razer gwarantujące błyskawiczną aktywację klawiszy, przechyli szalę zwycięstwa w każdym starciu. Dzięki klawiaturze otrzymasz także ekskluzywny przedmiot w grze – wściekle zielona kurtkę Razer Jacket.

- Razer Barracuda X – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: Przetrwanie w Niebieskiej Strefie nigdy nie było łatwiejsze dzięki wszechstronnemu, lekkiemu bezprzewodowemu zestawowi słuchawkowemu Razer Barracuda X, który zapewni ci przewagę nad konkurencją. Do słuchawek dołączono cyfrowe ekskluzywne spodnie i buty (Razer Pants, Razer Shoes), które pozwolą graczom na wyróżnienie się na polu bitwy.



W bonusie, do każdego produktu z kolekcji dołączona jest ekskluzywna zawartość w grze skrojona pod fanów PUBG: BATTLEGROUNDS. Dzięki kodowi dostępnemu w pudełku, gracze mogą wymienić go na ekskluzywne przedmioty w PUBG: BATTLEGROUNDS. Te cyfrowe przedmioty pozwolą graczom założyć kompletny strój udekorowany motywami Razera. W skład cyfrowej kolekcji ubrań wchodzi czapka, kurtka, spodnie i buty.



Kolekcja urządzeń peryferyjnych inspirowana PUBG: BATTLEGROUNDS odzwierciedla zaangażowanie obu marek w dostarczanie graczom wysokiej jakości, atrakcyjnych wizualnie produktów, które poprawiają rozgrywkę i wprowadzają odrobinę szaleństwa do ich zestawów komputerowych.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Viper V2 Pro – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: 219.99 €uro

Razer Huntsman V2 – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: 289.99 €uro

Razer Barracuda X – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: 169.99 €uro



Kolekcja dostępna jest na Razer.com, w sklepach stacjonarnych RazerStores, sklepie PUBG: BATTLEGROUNDS oraz u autoryzowanych sprzedawców.































Źródło: Info Prasowe - Razer