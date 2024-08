Philips - Nowe zakrzywione monitory do pracy zdalnej i nie tylko...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips zaprezentował nowe urządzenia stworzone z myślą o osobach pracujących zarówno z biura, jak i zdalnie. Modele 34B2U5600C oraz 34B2U6603CH to 34-calowe, zakrzywione monitory VA o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli (WQHD), w formacie 21:9. Najnowsze monitory Philips zostały wyposażone w 34-calowe zakrzywione ekrany w formacie 21:9. Taka konstrukcja pozwala na łatwiejsze niż w przypadku standardowego monitora w formacie 16:9 przeglądanie oraz edytowanie dokumentów. Dodatkowo model 34B2U6603CH wspiera tryb MultiView z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Oznacza to możliwość podziału ekranu na dwa umiejscowione obok siebie obszary wyświetlania obrazu tej samej wielkości (Picture By Picture) lub mniejszego okienka z treścią na obszarze głównego obrazu (Picture In Picture).







Model 34B2U6603CH wyposażono również w wysuwaną kamerę 5 Mpix z wbudowanym mikrofonem, którą można obracać o 30 stopni. Dzięki tym rozwiązaniom użytkownicy nie muszą kupować dodatkowych akcesoriów, żeby mieć możliwość udziału w spotkaniach podczas pracy zdalnej. Zarówno 34B2U5600C, jak i 34B2U6603CH, są zgodne ze standardem TUV Rheinland Eyesafe. Za sprawą zawsze włączonego filtra światła niebieskiego użytkownicy odczują znacznie mniejsze zmęczenie oczu, co może być szczególnie istotne dla osób spędzających wiele godzin przed ekranem komputera. Dodatkowym atutem urządzeń jest składany uchwyt na słuchawki oraz dwa głośniki stereo, o łącznej mocy 10 W.



Oszczędność energii dzięki PowerSensor

Monitory wyposażono w czujnik PowerSensor, który sprawdza obecność użytkownika przed ekranem i automatycznie zmniejsza poziom jasności urządzenia, jeżeli nikt z niego nie korzysta. To rozwiązanie pozwala zmniejszyć pobór prądu, co może się przekładać na oszczędności na rachunkach, szczególnie w przypadku firm oferujących wiele osobnych, wielomonitorowych stanowisk pracy.



Ceny i dostępność

Monitory trafią do sprzedaży w sierpniu, w sugerowanej cenie producenta 2355 PLN (34B2U5600C) oraz 2784 PLN (34B2U6603CH).































źródło: Info Prasowe - PHILIPS