Philips - dwa monitory 27E3C2500 i 32E3C2500

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips Monitors rozszerza swoją ofertę o dwa nowe monitory – 27E3C2500 oraz 32E3C2500. Urządzenia wyposażono w zakrzywione matryce VA o rozdzielczości 2560 x 1440 px (QHD) i odświeżaniu 144 Hz. Nowe modele dostępne w wariantach 27 oraz 31.5 cala zostały stworzone z myślą o osobach, które wykorzystują jedno stanowisko zarówno do codziennej pracy, jak i rozrywki. Philips 27E3C2500 oraz 32E3C2500 wykorzystują matryce o zakrzywieniu 1500R i rozdzielczości QHD. Większa liczba pikseli w porównaniu do standardowych ekranów Full HD pozwala na wyświetlanie bardziej szczegółowego obrazu, a także zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą. Dzięki temu użytkownicy mogą wygodnie korzystać z kilku aplikacji jednocześnie, na przykład pracując z dokumentami i przeglądarką internetową obok siebie.







Zakrzywienie ekranu sprawdzi się natomiast podczas oglądania filmów i seriali oraz w grach, zwiększając poczucie zanurzenia w obrazie. Oba monitory wspierają również standard HDR10, który pozwala na wyświetlanie materiałów o zwiększonym zakresie dynamiki. Dodatkowo technologia Philips SmartContrast analizuje emitowane treści i automatycznie dostosowuje intensywność podświetlenia, poprawiając kontrast. Model 27E3C2500 wyposażono w 27-calowy ekran, który sprawdzi się na mniejszych stanowiskach. Z kolei 32E3C2500 oferuje większą, 31.5-calową matrycę, dzięki której wyświetlane treści mogą być prezentowane w większym rozmiarze, przy zachowaniu tej samej rozdzielczości QHD.



Płynność, którą docenisz na co dzień

Nowe monitory Philips oferują odświeżanie obrazu z częstotliwością 144 Hz, która zapewnia wyraźnie większą płynność animacji. Różnica ta jest zauważalna nie tylko podczas oglądania dynamicznych materiałów, ale również w codziennej pracy z komputerem. Przewijanie długich dokumentów, przeglądanie stron internetowych czy przemieszczanie okien aplikacji odbywa się szybciej, co przekłada się na przyjemniejsze korzystanie z komputera. Dodatkowym atutem jest wsparcie dla technologii Adaptive-Sync, która synchronizuje częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek generowanych przez kompatybilne urządzenie, ograniczając efekt rozrywania obrazu i zacięcia animacji. Z kolei czas reakcji wynoszący 0.5 ms (MPRT) pomaga zmniejszyć rozmycie poruszających się obiektów. Rozwiązania te sprawdzą się szczególnie podczas oglądania dynamicznych materiałów wideo oraz okazjonalnej rozgrywki po zakończeniu pracy.



Komfort podczas codziennego użytkowania

Philips 27E3C2500 i 32E3C2500 wyposażono również w technologie zwiększające komfort wielogodzinnej pracy przed ekranem. SoftBlue ogranicza emisję światła niebieskiego, natomiast Flicker-free redukuje migotanie obrazu. Użytkownicy mogą także skorzystać z trybu EasyRead, który dostosowuje sposób wyświetlania treści do czytania tekstów.

Oba monitory oferują złącza HDMI oraz DisplayPort, umożliwiające podłączenie większości kompatybilnych urządzeń. Wyposażono je także w dwa wbudowane głośniki o mocy 2 W każdy, dzięki którym można odtwarzać dźwięk bez konieczności podłączania dodatkowego zestawu audio. Podstawka z możliwością regulacji kąta nachylenia pozwala użytkownikom na lepsze dopasowanie ekranu do stanowiska. Monitory są również kompatybilne z uchwytami w standardzie VESA 100 x 100 mm, co pozwala na zamontowanie ich na ramieniu lub uchwycie ściennym.



Alternatywa w rozdzielczości Full HD

W ofercie Philips Monitors dostępne są również modele 27E3C2200 (519 PLN) oraz 32E3C2200 (699 PLN), stanowiące alternatywę dla osób preferujących rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 px). Urządzenia oferują odpowiednio 27- oraz 31.5-calowe matryce VA o zakrzywieniu 1500R. Podobnie jak warianty QHD, zapewniają odświeżanie 144 Hz oraz wsparcie dla technologii Adaptive-Sync, pozwalając na płynne wyświetlanie obrazu podczas codziennego użytkowania i rozgrywki.



Ceny i dostępność

Monitor Philips 27E3C2500 będzie dostępny w sprzedaży w październiku, w sugerowanej cenie producenta 649 PLN, a model Philips 32E3C2500 w listopadzie 2026, w sugerowanej cenie producenta 829 PLN.



























źródło: Info Prasowe - PHILIPS