Philips 272B1G – monitor zaprojektowany z troską o środowisko

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips prezentuje model 272B1G. To kolejne po 241B7QGJ urządzenie z linii przeznaczonej dla użytkowników przykładających szczególną wagę do dbania o środowisko, spełniając klasę energetyczną A++. By ograniczyć do minimum zużycie energii, wyposażono go w kilka specjalnych funkcji. Jedną z nich jest Power Sensor, który przy pomocy podczerwieni wykrywa czy użytkownik znajduje się przed ekranem i zmniejsza intensywność podświetlenia w razie jego nieobecności. Dzięki temu można ograniczyć zużycie energii o nawet 70%. Z kolei funkcja LightSensor automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków świetlnych otoczenia – podobnie jak w przypadku wyświetlaczy wielu smartfonów.







Specjalny wyłącznik Zero Power całkowicie odcina dopływ prądu do monitora w czasie, w którym nie jest on używany. Wszystkie wymienione technologie zapewniają maksymalną redukcję śladu węglowego. Ponadto Philips 272B1G wyprodukowano bez użycia rtęci, ołowiu czy PVC/BFR. Wszystkie plastikowe elementy obudowy, metalowa rama i opakowanie nadają się w 100% do recyklingu.



Monitor wyposażono w 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i częstotliwości odświeżania 75 Hz. W połączeniu z szerokimi kątami widzenia i dobrą reprodukcją barw zapewnia ona wysoką jakość obrazu.



Podstawa Smart Ergo Base umożliwia natomiast regulację kąta nachylenia i wysokości ekranu oraz wspiera tryb portretowy. Dzięki temu użytkownik może ustawić panel tak, by korzystanie z urządzenia było jak najwygodniejsze i dostosowane do wykonywanych zadań. Technologie LowBlue Mode i Flicker Free ograniczają emisję niebieskiego światła i męczące wzrok migotanie ekranu.



Monitor Philips 272B1G będzie dostępny w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie 1020 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Philips