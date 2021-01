Philips 288E2UAE - 4K z 10-bitową matrycą

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Philips prezentuje nowy model o nazwie 288E2UAE. Urządzenie wyposażono w 28-calowy, 10-bitowy panel IPS o rozdzielczości 4K (3840x2160). Ponadto produkt cechuje się minimalistycznym, eleganckim designem i wąskimi ramkami. Monitor wyposażono w 28-calową matrycę IPS z szerokimi kątami widzenia (178 / 178 stopni) i wyświetlającą 1,07 miliarda kolorów. Panel cechuje się pokryciem palety sRGB na poziomie 119,7%. Dodatkowo technologia SmartContrast automatycznie dopasuje jasność podświetlenia i poziom kontrastu w zależności od typu wyświetlanych treści. Funkcja MultiView pozwala na jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń, np. komputera stacjonarnego i notebooka.







Minimalistyczne, stonowane wzornictwo monitora sprawdzi się zarówno we wnętrzach biurowych, jak i domowych. Stylowe, smukłe ramki wyglądają nowocześnie i pozwolą pracować wygodniej z konfiguracjami wielomonitorowymi. Uchwyt na kable na stopce monitora pomoże natomiast zachować porządek i estetyczny wygląd. Regulowane pochylenie i wysokość ekranu umożliwią natomiast na zajęcie ergonomicznej pozycji przy biurku. Wbudowany hub USB (4 porty, w tym jeden ze wsparciem szybkiego ładowania w technologii BC 1.2 o mocy do 7.5W) pozwoli na wygodniejsze korzystanie z urządzeń peryferyjnych czy nośników danych. Dźwięk zapewnią dwa wbudowane głośniki. Menu OSD obsługiwane jest joystickiem.



Funkcje EasyRead, Flicker-Free i LowBlue Mode zadbają o to, by praca była możliwie najbardziej komfortowa dla wzroku. Zapewniają one kolejno – obraz bliższy temu, jak przy czytaniu papierowych dokumentów, minimalizację migotania oraz ograniczenie emisji niebieskiego światła.



Monitor 288E2UAE pojawi się w sklepach w lutym w sugerowanej cenie 1490 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Philips