MSI i NVIDIA - escape room w grze Minecraft RTX

24 stycznia odbędzie się organizowany przez firmy MSI i NVIDIA turniej Minecraft RTX Challenge. Znani streamerzy będą rywalizować na mapie typu escape room. Ich widzowie będą mieli szansę wygrać kartę graficzną GeForce RTX 3060 ti. Aby zaprezentować graficzne możliwości ray tracingu, MSI i NVIDIA stworzyły specjalną mapę w grze Minecraft RTX dla systemu Windows 10, utrzymaną w klimacie escape roomu. Tłem akcji jest opuszczony szpital, a wygra oczywiście ta osoba, która najszybciej się z niego wydostanie. Zwycięzca zabawy otrzyma dwie najnowsze karty: MSI GeForce RTX 3080 Gaming, oraz MSI GeForce RTX 3060 ti – jedną dla siebie, a drugą dla jednego ze swoich widzów oraz trofeum w postaci diamentowego kilofa.







W turnieju wystartują znani z tworzenia materiałów wideo na temat Minecrafta Dealreq, Doknes i Sheo. Oprócz wspomnianych, do udziału zaproszono także influencerów związanych z tytułem Minecraft.



Minecraft dla systemu Windows 10 z efektami RTX wykorzystuje technikę NVIDIA DLSS oraz path tracing, co oznacza, że wszystko co widzimy w grze jest wyświetlane dzięki technice śledzenia promieni. Ulepszoną grafikę można zobaczyć uruchamiając specjalnie do tego przygotowane mapy. Natomiast włączenie techniki DLSS pozwala w niektórych przypadkach podwoić liczbę wyświetlanych klatek na sekundę!



Zmagania streamerów będzie można obejrzeć już 24 stycznia o godzinie 17:00 na ich kanałach Twitch. Za realizację akcji odpowiedzialna jest agencja marketingowa Gameset.











