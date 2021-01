NEC MultiSync serii EA - nowe monitory biurkowe USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadziła na rynek dwa nowe monitory: 27-calowy NEC MultiSync EA272F i 24-calowy NEC MultiSync NEC EA242F. Dzięki wbudowanemu portowi USB-C użytkownicy mogą zaspokoić wszystkie potrzeby związane z danymi, obrazem, dźwiękiem, zasilaniem i połączeniem USB bez zajmowania niepotrzebnego miejsca na biurku. Oba modele monitorów zasilają stacjonarne i przenośne komputery za pomocą jednego kabla ze złączem USB-C o mocy 65W bez konieczności stosowania stacji dokującej. Użytkownicy mogą również łatwo skonfigurować wiele monitorów za pomocą wyjścia DisplayPort-out i pętli sygnałowej Daisy-chain bez dodatkowego okablowania.







Nadal można cieszyć się pełną elastycznością podłączając urządzenia poprzez HDMI, DisplayPort, VGA, USB i Audio, co sprawia, że oba modele są idealnym rozwiązaniem do konfiguracji dwuekranowej. Przy projektowaniu monitorów priorytetem było zdrowie i komfort użytkownika. Najwyższe standardy ergonomii zapewniają pełną regulację wysokości, nachylenia, obrotu i pochylenia ekranu, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie jego pozycji do indywidualnych preferencji. Wbudowana technologia niskiej emisji niebieskiego światła chroni również przed zmęczeniem oczu, nie obniżając przy tym wydajności kolorystycznej.



Dzięki 27-calowemu ekranowi NEC MultiSync EA272F idealnie nadaje się do wszelkich zastosowań biurowych. Natomiast mniejszy, 24-calowy NEC MultiSync EA242F jest optymalnym wyborem do biur domowych, w których przestrzeń często bywa ograniczona.











Źródło: Info Prasowe / NEC