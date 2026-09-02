Philips 34B2U5900C - monitor dla nowoczesnego stanowiska pracy

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Firma Philips Monitors zaprezentowała nowy ekran, stworzony z myślą o polepszeniu warunków pracy. Model 34B2U5900C odznacza się trybem Dual Mode, który pozwala zmienić rozdzielczość z 5120 x 2160 px (WUHD) ze 120 Hz odświeżania na 2560 x 1080 (WFHD), zwiększając odnawianie obrazu do 240 Hz. Dzięki temu najnowszy przedstawiciel biznesowej rodziny monitorów, który sprawdzi się zarówno w pracy, jak i w graniu po godzinach. Monitor Philips 34B2U5900C został wyposażony w zakrzywiony ekran z trybem Dual Mode, który pozwala przełączać się między wyższą rozdzielczością, a wartością odświeżania. Osoby, które potrzebują przestrzeni roboczej, mogą korzystać z ekranu 5120 x 2160 px (WUHD), z odświeżaniem 120 Hz.



Jeżeli po całym dniu pracy, użytkownik chciałby się zrelaksować przy dynamicznym tytule, w którym potrzebna jest wyższa wartość odświeżania, to ma możliwość przełączenia się na tryb zwiększający liczbę odświeżeń ekranu do 240 razy na sekundę.



Ekran może wyświetlać obraz z dwóch urządzeń źródłowych jednocześnie, a także pozwala się łatwo przełączać między nimi, za sprawą SmartKVM. Trzykrotne naciśnięcie klawisza Ctrl na klawiaturze daje użytkownikowi możliwość zmiany źródła, bez konieczności przepinania akcesoriów w postaci myszki czy klawiatury.



Zintegrowany hub USB pozwala na podpięcie dowolnych akcesoriów bezpośrednio do monitora, a USB-C z DisplayPort Alt Mode i PowerDelivery do 140 W pozwolą naładować większość laptopów, przy jednoczesnym przesyłaniu obrazu na ekran. Złącze RJ45 również wspomaga uporządkowanie stanowiska, pozwalając podłączyć kabel internetowy do bezpośrednio do monitora.



Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia zastosowanych technologii PowerSensor i LightSensor, które sterują zachowaniem monitora. Pierwsza z nich wykrywa, czy użytkownik jest obecny przed ekranem, a jeżeli go nie wykryje, automatycznie przyciemnia obraz, celem oszczędzania energii.



Druga dostosowuje jasność do aktualnie panujących warunków oświetlenia w pomieszczeniu. Przy wielu stanowiskach pracy, działanie tych systemów w firmie może przyczynić się do zauważalnych oszczędności w rachunkach za energię elektryczną. Monitor ma również możliwość działania w trybie ECO, ograniczając typowe zużycie energii do około 25 W.

Philips 34B2U5900C wyposażono w podstawkę, która umożliwia proste ustawienie wysokości, obrotu oraz pochylenia ekranu. Pozwala to każdemu użytkownikowi szybko dostosować stanowisko pracy do własnych potrzeb i preferencji. Dodatkowo w ramce umieszczono chowany uchwyt na słuchawki, na który można odłożyć nieużywane urządzenia audio, sprzyjając tym samym organizacji przestrzeni pracy.



Monitor Philips 34B2U5900C będzie dostępny w sprzedaży od września, w sugerowanej cenie producenta 2279 złotych.







źródło: Philips