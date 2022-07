Philips 34E1C5600HE – 34-cale w formacie 21:9.

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips prezentuje nowy 34-calowy monitor o proporcjach ekranu 21:9. Nowy model nosi nazwę 34E1C5600HE. Wyposażono go w rozwiązania podnoszące wygodę pracy, takie jak wbudowana kamerka, mikrofon z funkcją redukcji szumów czy wielofunkcyjny port USB–C. Nowy model dołącza do serii monitorów biurowych Philips 5000. Zastosowano w nim panel VA

o rozdzielczości 3440 x 1440 px, wyświetlający 16,7 milionów kolorów. Ekran o proporcjach 21:9 oznacza, że użytkownicy będą mieli do dyspozycji więcej przestrzeni roboczej niż w przypadku standardowego formatu 16:9. Wyświetlacz jest delikatnie zagięty, na poziomie 1500R, co pozwala łatwiej objąć wzrokiem całość wyświetlanych treści. Funkcja MultiView, działająca w trybie Picture in Picture i Picture by Picture, daje możliwość wyświetlania obrazu pochodzącego z dwóch oddzielnych źródeł jednocześnie.







Dla graczy istotna będzie również informacja, że częstotliwość odświeżania ekranu w tym modelu wynosi 100 Hz. Dzięki zaimplementowaniu technologii Adaptive-Sync sprawdzi się on również w bardziej dynamicznych tytułach. Zainteresuje to przede wszystkim osoby pracujące zdalnie i hybrydowo, które szukają uniwersalnego urządzenia do pracy i rozrywki.



Kamerka i wielofunkcyjny port USB-C

Na górze monitora znajduje się kamerka wyposażona w mikrofon z redukcją szumów i fizyczny przycisk pozwalający na jej wyłączenie. Urządzenie jest zgodne z Windows Hello, co oznacza, że monitor rozpozna twarz użytkownika i natychmiast zaloguje go do systemu. Za bezpieczeństwo tego rozwiązania odpowiedzialne są czujniki głębi, które nie pozwolą uzyskać dostępu przy pomocy np. zdjęcia danej osoby.



Do łączności z komputerem, oprócz standardowego HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2, dostępny jest również wielofunkcyjny port USB-C. Dzięki niemu za pomocą jednego kabla można wykorzystać w pełni możliwości monitora, w tym:

• ładowanie laptopa (Power Delivery do 65 W);

• transfer sygnału obrazu z laptopa do monitora;

• przesyłanie do laptopa danych z kamerki i peryferii wpiętych w koncentrator USB monitora.



Zwiększona ergonomia użytkowania

W ramach zwiększenia wygody użytkowania monitor został wyposażony w podstawę pozwalającą na dostosowanie pozycji ekranu pod względem wysokości (130mm) oraz pochylenia do przodu i tyłu (od -5 do 20 stopni). W wyświetlaczu zaimplementowano również funkcje LowBlue Mode i Flicker Free. Pierwsza z nich niweluje ilość niebieskiego światła emitowanego przez ekran wyświetlacza. Druga ogranicza migotanie ekranu, które potrafi być męczące w przypadku dłuższego korzystania z komputera.



Dostępność i cena

Monitor będzie dostępny w sklepach od lipca w sugerowanej cenie 2869 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Philips