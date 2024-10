Philips Evnia 27M2C5501 oraz 32M2C5501

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips zaprezentował nowe wyświetlacze gamingowe z panelami Fast VA. Nowe modele z serii 5000 – 27M2C5501 oraz 32M2C5501 – charakteryzują się odświeżaniem ekranu 180 Hz, zakrzywieniem 1500R oraz obudową w kolorze białym. Monitory Philips Evnia 27M2C5501 i 32M2C5501 zostały wyposażone w 8-bitową matrycę Fast VA o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli (QHD), mogącą wyświetlać 16,7 mln kolorów. Odświeżanie ekranu w obu urządzeniach wynosi 180 Hz, a czas reakcji panelu to 1 ms (GtG). W obsługiwanym przez urządzenia trybie Smart MBR – który dodaje czarną klatkę obrazu pomiędzy właściwymi klatkami – czas ten zmniejsza się do 0,5 ms. Takie parametry mogą szczególnie docenić gracze, skupiający się na doskonaleniu umiejętności w dynamicznych grach sieciowych nastawionych na rywalizację.







Dodatkową cechą sprzętów jest wsparcie dla technologii Low Input Lag. Dzięki niej czas między naciśnięciem klawisza myszki lub klawiatury, a pojawieniem się akcji na wyświetlaczu, jest znacząco zredukowany w porównaniu do urządzeń, które nie wspierają tego rozwiązania.



Ulepszony system Ambiglow

Philips Evnia 27M2C5501 i 32M2C5501 wyróżnia obecność trójstronnego systemu podświetlenia ambientowego Ambiglow ze wsparciem sztucznej inteligencji. Odpowiada ona za detekcję kolorów znajdujących się w skrajnych częściach monitora, a następnie – przy pomocy wbudowanych diod LED – wyświetla je z tyłu obudowy, co pozwala na uzyskanie efektu wychodzenia kolorów poza ekran. Taki zabieg pozwala zintensyfikować wrażenia użytkowników podczas grania czy oglądania materiałów wideo.



Powłoka antyrefleksyjna dla ochrony wzroku

Podczas dłuższych sesji w grach, oczy użytkowników mogą być narażone na zmęczenie. Najnowsze monitory dla graczy w ofercie Philips wychodzą naprzeciw temu problemowi poprzez zastosowanie różnych technologii. Flicker-Free redukuje migotanie ekranu, dzięki czemu oczy nie są narażone na szybkie zmęczenie Tryb LowBlue Mode pozwoli natomiast na redukcję emisji światła niebieskiego. Ponadto monitory wyposażono w powłoki antyrefleksyjne, które dodatkowo zmniejszają poziom zmęczenia oczu, co szczególnie mogą docenić osoby korzystające z wyświetlaczy w warunkach intensywnego oświetlenia.



Cena i dostępność

Philips Evnia 27M2C5501 oraz Philips Evnia 32M2C5501 będą dostępne w sprzedaży od października w sugerowanej cenie producenta 1025 PLN (27M2C5501) oraz 1197 PLN (32M2C5501).





































źródło: Info Prasowe - PHILIPS