Philips Evnia 34M2C8600 - Zakrzywiona matryca QD-OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Philips wprowadza na rynek monitor z serii Evnia z zakrzywioną matrycą QD-OLED. Nowy model nosi oznaczenie 34M2C8600 i został wyposażony w technologię Ambiglow, która pozwala na dynamiczne podświetlenie przestrzeni za wyświetlaczem – dając efekt „wychodzenia obrazu poza ekran”. Nowy monitor został wyposażony w matrycę OLED wykorzystującą technologię kropki kwantowej. Dzięki temu rozwiązaniu odwzorowanie barw jest dokładniejsze, kolory są żywsze, a jasność panelu – wyższa. Wyświetlacz jest zgodny ze standardem DisplayHDR True Black 400. 34M2C8600 wyświetla obraz w rozdzielczości 3440 x 1440 px przy odświeżaniu 175 Hz. Proporcje ekranu w tym modelu wynoszą 21:9, co daje dużo dodatkowej przestrzeni roboczej. Monitor jest delikatnie zakrzywiony (1800R), zwiększając tym samym wygodę użytkowania.







Wyświetlacz cechuje się dobrym odwzorowaniem barw, co sprawia, że może być ciekawą pozycją dla osób pracujących przy użyciu programów graficznych. Pokrycie przestrzeni barwowych w tym modelu jest następujące: NTSC 121,3%, sRGB 148,8%, Adobe RGB 97,8%. Liczba wyświetlanych kolorów to 1.07 miliarda.



Wiele możliwości łączności

34M2C8600 został wyposażony w szeroki wachlarz możliwości podłączenia go do urządzeń źródłowych. Użytkownicy do dyspozycji będą mieli następujące złącza: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 oraz 1x USB-C. Dodatkowo w wyświetlaczu zamontowano koncentrator USB. W jego skład wchodzą 4 złącza USB-A (downstream) oraz 1 złącze USB-B (upstream). Rozwiązanie to pomaga utrzymać porządek na biurku i ogranicza liczbę kabli podpinanych do komputera.



Funkcja MultiView pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazu z dwóch źródeł w trybie Picture by Picture lub Picture in Picture. Dodatkowo w monitorze znajduje się również przełącznik KVM, służący do kontroli dwóch urządzeń źródłowych za pomocą klawiatury i myszki wpiętej do 34M2C8600. W zestawie znajduje się również specjalna nakładka, umożliwiająca montaż monitora na ramieniu o rozstawie VESA 100x100 mm.



Dostępność i cena

Monitor jest już dostępny w sklepach w sugerowanej cenie 6196 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Philips