Philips Momentum – monitor z certyfikatem Designed for Xbox

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips prezentuje nowy model z linii Momentum. 559M1RYV jest 55-calowym monitorem o rozdzielczości 4K, częstotliwości odświeżania 144 Hz i wspierającym standard VESA DisplayHDR 1000. Produkt został wyposażony w złącza HDMI 2.1, dzięki którym możliwa jest rozgrywka z wykorzystaniem pełni możliwości konsol nowej generacji. Monitor jako pierwszy na świecie otrzymał certyfikat Designed for Xbox. Philips Momentum 559M1RYV wyposażono w 55-calowy panel typu VA o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 px) przy odświeżaniu 144 Hz. Daje to połączenie szczegółowego obrazu z płynnością rozgrywki, nawet w tytułach FPS. Obecna generacja konsol wspiera obraz o rozdzielczości 4K przy 120 Hz lub 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 120 Hz.







Przy podłączeniu do komputera monitor będzie mógł wyświetlać obraz 4K przy 144 Hz. Dzięki wsparciu technologii Variable Refresh Rate unikniemy efektu rozrywania obrazu na PC oraz konsolach Xbox. Monitor spełnia wymagania certyfikatu VESA DisplayHDR 1000, co w połączeniu z kontrastem statycznym 4000:1 i możliwością wyświetlenia 1,07 mld kolorów przekłada się na żywy i kontrastowy obraz. Ponadto, w przeciwieństwie do telewizorów, urządzenie zaprojektowano z myślą o najniższym input lagu (przerwą pomiędzy wykonaniem akcji na kontrolerze, a zobaczeniem jej na ekranie), co czyni rozgrywkę jeszcze płynniejszą. Całość uzupełnia technologia Ambiglow, która daje wrażenie rozszerzenia obrazu na przestrzeń za monitorem. Efekt ten jest uzyskiwany dzięki podświetleniu ściany za monitorem diodami LED znajdującymi się na zewnątrz urządzenia.



Opracowany wspólnie z Xbox tryb Xbox Game Mode dba o maksymalne dopasowanie ustawień ekranu do obrazu, jaki generuje konsola. Philips Momentum 559M1RYV to pierwszy na świecie monitor z certyfikatem Designed for Xbox. Zapewnia on, że rozgrywka będzie najwyższej jakości, a sprzęt został dogłębnie przetestowany przez inżynierów TPV i Microsoftu.



Aby doznania dźwiękowe były na równie wysokim poziomie, co obraz, w Momentum 559M1RYV zintegrowano soundbar projektu Bowers & Wilkins – renomowanego brytyjskiego producenta urządzeń audio. System 2.1 o mocy 40 W (RMS) reprodukuje dźwięk w zakresie 50 Hz – 20 KHz. Tryby Sport & Racing, RPG & Adventure, Action, Movie, Music i Personal pozwolą odpowiednio dopasować charakterystykę brzmienia do wyświetlanych na monitorze gier lub filmów. Głośnik dekoduje również dźwięk DTS.



Monitor Philips 559M1RYV będzie dostępny w sprzedaży w sierpniu w sugerowanej cenie 6269 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Philips