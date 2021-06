VTV - nowatorska telewizja internetowa dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gry, esport, streamy, programy publicystyczne, lifestyle i wiele więcej. Wszystko w rewolucyjnej formule łączącej tradycyjne i współczesne media! Co sprawiło, że MTV zyskało status ikonicznego medium 40 lat temu? Zrozumienie współczesnych ludzi, ich potrzeb i nowoczesnych, eksperymentalnych form muzycznych przy jednoczesnym rozpoznaniu ich ponadczasowości. Dzisiaj najbardziej przyszłościową pod każdym względem formą spędzania czasu jest gaming. VTV stanie się oknem do tego świata zarówno dla zagorzałych graczy, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym medium.







To stacja pełna pasjonatów, wykorzystująca możliwości globalnej sieci i płynąca wraz z trendami narzuconymi przez współczesne subkultury. Nadciąga rewolucja i nowa jakość wśród mediów gamingowych!



VTV to codzienność obracająca się wokół gamingu jako stylu życia. Nieliniowa, nowoczesna telewizja internetowa, współpracująca z najlepszymi dziennikarzami, influencerami i ekspertami z dziedziny gier i esportu. Zapraszamy na relację z rewolucji, która dzieje się na naszych oczach na całym świecie. Otwieramy oczy na kierunek, który już teraz osiągnął niespotykaną skalę i już wkrótce stanie się najważniejszym nurtem w mediach.



Wysokiej jakości materiały wideo i teksty publicystyczne, wywiady, recenzje, streamy na żywo i treningi prawdziwych graczy – to wszystko tylko u nas. VTV to nowoczesna, atrakcyjna i zrównoważona rozrywka. Wsiadaj z nami i jedziemy ku przyszłości!

Pomysłodawcą i założycielem VTV jest Wojtek Krzemień - specjalista ds. nowych mediów i marketingu z 20 letnim doświadczeniem w branży. Wydawca serwisów Brief.pl, BriefEsports.pl oraz VigilantMagazine.com. Wojtek zebrał wokół siebie solidną redakcję i współpracowników składającą się z wieloletnich dziennikarzy i influencerów, którzy wspólnie tworzyć będą to innowacyjne medium.



Więcej szczegółów już 28 czerwca, kiedy ruszy kampania crowdfundingowa VTV na platformie Beesfund! Jest okazja, aby wspólnie z VTV budować przyszłość mediów gamingowych w Polsce.















Źródło: Info Prasowe / Galaktus PR