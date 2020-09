Philips prezentuje linię monitorów E2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MMD prezentuje linię monitorów Philips E2. Elegancko zaprojektowane urządzenia sprawdzą się zarówno w zastosowaniach biurowych, jak i domowych. Cztery prezentowane dziś produkty mają przekątne 23.8 cali, 27 cali, 28 cali oraz 34 cale. Ostatni z nich to urządzenie ultrapanoramiczne o proporcjach ekranu 21:9. Wszystkie monitory z serii wyposażono w matryce IPS zapewniające szerokie kąty widzenia (178/178 stopni) i bardzo dobre odwzorowanie kolorów. W przypadku flagowego modelu 288E2A o świetne doznania wizualne zadba również 10-bitowy panel wyświetlający 1,07 miliarda kolorów oraz wysoka rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 px).







Dodatkowo technologia SmartContrast automatycznie dopasuje jasność podświetlenia i poziom kontrastu w zależności od typu wyświetlanych treści, a SmartImage zadba o odpowiednie nasycenie obrazów i ich ostrość.



Funkcje EasyRead, Flicker-Free i LowBlue Mode zadbają o to, by praca była możliwie najbardziej komfortowa dla naszego wzroku. Zapewnią odpowiednio – obraz bliższy temu, jak przy czytaniu papierowych dokumentów, minimalizację migotania oraz ograniczenie emisji niebieskiego światła.



Modele 288E2A i 345E2AE pozwalają ponadto wyświetlać obraz z dwóch urządzeń (na przykład komputera stacjonarnego i laptopa) jednocześnie dzięki funkcji MultiView.



Seria E2 wyposażona jest w tryb SmartImage Game Mode, łatwo dostępny w menu OSD, umożliwiający dostęp do wielu funkcji przeznaczonych dla graczy. Na przykład tryb FPS (First Person Shooting) rozjaśnia ciemne przestrzenie w grach, dzięki czemu łatwiej będzie zauważyć przeciwników. Tryb Racing natomiast zapewnia najkrótsze czasy reakcji i świetne kolory. Ponadto modele 242E2FA i 272E2FA oferują czas reakcji na poziomie 1ms (MPRT), a monitory 288E2A i 345E2AE dzięki technologii AMD FreeSync ograniczają artefakty i rozrywanie obrazu.



Dostępność i cena

Monitor 288E2A jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 1410 PLN. Monitory 242E2FA, 272E2FA oraz 345E2AE pojawią się w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanych cenach odpowiednio 659 PLN, 835 PLN, 1631 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / PHILIPS