Pierwszy Googlebook Lenovo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo zaprezentowało dziś model Lenovo Googlebook 15, swój pierwszy Googlebook. Do oferty laptopów dołącza właśnie urządzenie z rozwiązaniami Google, charakterystycznym wzornictwem Lenovo i technologiami opracowanymi na podstawie wieloletniego doświadczenia marki. Lenovo Googlebook 15 jest wyposażony w procesory Intel Core Ultra 5 z wbudowanymi funkcjami Gemini Intelligence, ma do 32 GB pamięci oraz do 512 GB przestrzeni na dane i pomaga użytkownikom produktywnie pracować oraz ułatwia kontakt ze współpracownikami w domu, biurze czy podczas podróży.







Zobacz każdy detal – poczuj każdą chwilę

Lenovo Googlebook 15 został wyposażony w wyjątkowy 15-calowy dotykowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2.8K, częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz 100-procentowym pokryciu przestrzeni barw DCI-P3. Dzięki temu zapewnia on wyraźny, szczegółowy obraz i wiernie odwzorowuje kolory podczas prac kreatywnych i codziennego korzystania z internetu.



Precyzyjny haptyczny touchpad szybko reaguje na dotyk i ułatwia intuicyjną obsługę urządzenia. Cztery głośniki z technologią Dolby Atmos zapewniają bogaty, przestrzenny dźwięk podczas słuchania muzyki, oglądania filmów czy prowadzenia wideorozmów. Intuicyjne gesty, w tym pinch-to-zoom, umożliwiają przybliżenie i oddalanie obrazu oraz precyzyjnie przewijanie treści, co zwiększa komfort obsługi urządzenia.



Lekki z natury. Stworzony, by służyć przez lata

Dzięki lekkiej konstrukcji, odporności na codzienne użytkowanie oraz baterii zapewniającej do 12.5 godziny pracy Lenovo Googlebook 15 to niezawodny sprzęt pozwalający pracować w różnych warunkach. Urządzenie sprawdzi się zarówno podczas zadań, realizacji twórczych projektów, jak i rozrywki. O wygodzie użytkowania decydują także starannie dopracowane detale. Charakterystyczny pasek świetlny glowbar pokazuje poziom naładowania i postępy w ładowaniu nawet przy zamkniętej pokrywie. Metalowa obudowa o wysokiej jakości wykończenia jest przyjemna w dotyku, a powłoka ograniczająca pozostawianie odcisków palców pomaga długo zachować jej estetyczny wygląd. Zintegrowany czytnik linii papilarnych oraz funkcja rozpoznawania twarzy pozwalają szybko i bezpiecznie się zalogować, a wbudowana przesłona kamery dodatkowo chroni prywatne dane.



Wydajność wspierana przez AI

Gemini Intelligence pomaga błyskawicznie realizować pomysły. Funkcja Magic Pointer pozwala uruchomić Gemini za pomocą kursora, a następnie błyskawicznie np. stworzyć plakat z dwóch różnych obrazów czy dodać wydarzenie do kalendarza. Lenovo Googlebook 15 współpracuje również ze sprzętem z systemem Android. Użytkownik może szybko przełączać się między urządzeniami oraz korzystać z aplikacji i plików zapisanych na smartfonie.



Funkcja Rambler pozwala zamienić swobodną wypowiedź w uporządkowany i odpowiednio sformatowany tekst. Po naciśnięciu klawisza dyktowania Googlebook transkrybuje zdania, automatycznie usuwa zbędne wtrącenia i porządkuje tekst. Użytkownik może swobodnie podawać pomysły, dyktować e-maile czy tworzyć kod nawet wtedy, gdy w jednym zdaniu posługuje się różnymi językami.



Po zakupie urządzenia użytkownik otrzymuje również 12-miesięczny dostęp do Google AI Pro. Pakiet obejmuje rozszerzone funkcje aplikacji Gemini, 5 TB przestrzeni w chmurze na zdjęcia i pliki oraz możliwość korzystania z popularnych aplikacji, takich jak Adobe Photoshop, Adobe Premiere i CapCut.



Mysz Lenovo AI Mouse została zaprojektowana, by płynnie współdziałać z Googlebookiem i ułatwiać korzystanie z AI. Pozwala jednym kliknięciem uruchomić Gemini, wybrać odpowiednie polecenia za pomocą funkcji Magic Pointer oraz dostosować sposób sterowania do własnych potrzeb. Lenovo Googlebook 15 wykorzystuje najnowsze rozwiązania Google, w tym funkcje AI. Dopracowana konstrukcja, wysokiej jakości obraz i dźwięk oraz wydajność potrzebna do pracy przez cały dzień¹ sprawiają, że urządzenie sprawdzi się podczas pracy, tworzenia, nauki i kontaktu z innymi.



Ceny i dostępność

Lenovo Googlebook 15 będzie dostępny od 4 października 2026 r. w cenie od 1199 euro (z VAT). Ceny i dostępność w Polsce zostaną podane wkrótce.















źródło: Info Prasowe - Lenovo