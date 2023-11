Pierwszy bezprzewodowy router 4G LTE od Mercusys

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

MB110-4G to najnowsze urządzenie marki Mercusys, będące idealnym wyborem dla poszukujących efektywnej i przystępnej cenowo opcji. Router nie tylko oferuje imponujące prędkości, ale także zapewnia szeroki zakres funkcji, dostosowanych do różnorodnych potrzeb użytkowników. Router MB110-4G oferuje dostęp do Internetu o prędkości WiFi sięgającej 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Technologia LTE kat. 4 umożliwia pobieranie danych z prędkością do 150 Mb/s i przesyłanie ich z prędkością do 50 Mb/s, zapewniając niezawodne połączenie z siecią.







Nowy Router LTE to niezbędne narzędzie dla wszystkich tych, którzy oczekują szybkiego, niezawodnego i wielofunkcyjnego dostępu do Internetu. Pełna zgodność z FDD-LTE i TDD-LTE umożliwia działanie z większością operatorów na całym świecie. Konfiguracja jest banalnie prosta – wystarczy włożyć kartę nano SIM i włączyć router, aby udostępnić 4G LTE urządzeniom znajdującym się w sieci WiFi. Dla polepszenia zasięgu router ma również możliwość dodatkowego podłączenia zewnętrznych anten LTE.



W MB110-4G zastosowano dwa porty na zewnętrzne anteny 3G/4G, a także standardowe porty RJ45 10/100Mb/s. Tryb Routera Wi-Fi pozwoli wykorzystywać MB110-4G również z kablowym połączeniem internetowym, na wypadek braku zasięgu LTE. Wystarczy podłączyć przewód Ethernet do portu WAN/LAN, by używać tej funkcji. Niezawodny dostęp do sieci mogą uzyskać aż 32 urządzenia jednocześnie.



Urządzenie jest dostępne w cenie około 200 PLN. Router objęto trzyletnią gwarancję producenta.

























Źródło: Info Prasowe - TP-Link