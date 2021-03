Piotr Żyła ambasadorem kamer samochodowych polskiej marki Xblitz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Popularny, utytułowany skoczek narciarski, Mistrz Świata w skokach narciarskich, wielokrotny medalista. O kim mowa? Kibice nazywają go „Wiewiór” – Piotr Żyła – uwielbiany przez tysiące, słynący ze szczerości i ogromnego poczucia humoru został właśnie ambasadorem wideorejestratorów polskiej marki Xblitz. „Na skoczni latam wysoko, na drodze odpowiedzialnie – mówi Piotr Żyła - nie warto denerwować się za kółkiem, że ktoś w ciebie wjedzie, zarysuje ci zderzak czy narobi innych szkód, a potem się wywinie. Kamera samochodowa to podstawa spokojnej głowy.” – dodaje.







Xblitz to polska marka akcesoriów automotive, a największą popularnością i najchętniej wybieranym produktem są kamery samochodowe, czyli wideorejestratory jazdy. Xblitz jest niekwestionowanym liderem sprzedaży kamer samochodowych, a setki tysięcy zadowolonych i wracających klientów stanowi niezbity dowód na to, że kamery samochodowe Xblitz to wysoka jakość, nowoczesna technologia i dbałość o rozwój. Kamery Xblitz są naszpikowane technologią – nagrywanie w nocy, nowoczesne sensory przeciążeniowe, moduły GPS do monitorowania trasy a nawet WiFi – to wszystko znajdziecie w kamerach samochodowych Xblitz.













Źródło: Info Prasowe / Xblitz