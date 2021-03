Xiaomi prezentuje Mi 11 Lite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi zaprezentowało dziś Mi 11 Lite. Nowe urządzenie łączy w sobie wszystkie zalety flagowca w lekkiej i stylowej obudowie. Coś dla użytkowników poszukujących wysokiej klasy smartfonu za rozsądne pieniądze. 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay z obsługą 10-bitowego standardu TrueColor, wyświetla 1.07 miliarda kolorów – 64 razy więcej niż ten zastosowany w smartfonach poprzedniej generacji. Pozwala to na płynniejszą gradację kolorów i bardziej naturalne przejście między odcieniami, mniejsze zniekształcenia (np. banding). Lepszy wyświetlacz to także większy kąt, pod jakim możemy go oglądać bez utraty jakości obrazu.







Standard DCI-P3 to, najprościej mówiąc, o wiele większa wierność kolorystyczna. Co to oznacza? To oznacza bardziej naturalne lub, jeśli trzeba, bardziej fantastyczne kolory. Dodatkowo, wsparcie dla palety kolorystycznej HDR10 tworzy dynamiczny obraz z ostrzejszym kontrastem i bardziej finezyjnym oddaniem odcieni. Jakość obrazu Mi 11 Lite stoi w parze z równie żywym dźwiękiem. Wyposażony w podwójne głośniki i certyfikat Hi-Res Audio, Mi 11 Lite brzmi głośno i naturalnie.



Dzięki częstotliwości odświeżania ekranu 90 Hz i częstotliwości próbkowania dotyku 240 Hz, Mi 11 Lite jest po prostu miły dla oka, nie męczy wzroku i działa płynnie.



To pierwszy smartfon w serii z chipsetem Qualcomm Snapdragon 732G. Za chłodzenie tak silnych układów jest odpowiedzialny system LiquidCool. Niskie temperatury oznaczają dłuższe i stabilniejsze działanie podczas takich wymagających scenariuszy jak granie czy steaming wideo. Bateria ma pojemność 4250 mAh i można ją szybko ładować za pomocą dołączonej ładowarki 33 W. Zasilanie przestaje być problemem – smartfon może działać długo i ładować się szybko.



Mi 11 Lite z kontynuuje tradycje Xiaomi i ma jeden z najlepszych w swojej klasie aparatów. Potrójny aparat tylny ma 64 MP i sensor 1/1.97". Kamera ultraszerokokątna 8 MP i kamera telemacro 5 MP pozwalają użytkownikom na robienie szerokich ujęć krajobrazów lub bliskich ujęć makro z detalami i wiernymi kolorami.



Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie aparatu zostały zoptymalizowane pod kątem trudnych warunków oświetleniowych. Tryb nocny i cały zestaw filtrów pomagają wyciągnąć z fotografowanych scen maksimum detali i dynamiki, bez drogiego sprzętu i zaawansowanych umiejętności – po prostu klikamy i gotowe.



6.81 mm grubości, waga 157 g - Mi 11 Lite jest lekki i poręczny. Gorilla Glass 5 chroni wyświetlacz i plecki urządzenia przed zadrapaniami i rysami. Zaprojektowany dla pokolenia ceniącego styl, Mi 11 Lite 4G ma nowe opcje kolorystyczne, w tym Boba Black, Bubblegum Blue i Peach Pink.



Mi 11 Lite jest dostępny w dwóch wariantach: 6 GB + 64 GB i 6 GB + 128 GB. Za wersję pierwszą zapłacimy od 299 €uro.





























Źródło: Info Prasowe / Xiaomi