Pixar i Toy Story wkraczają do świata Brawl Stars na okres świąteczny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W tym sezonie świątecznym graczy Brawl Stars czeka wyjątkowe, budzące nostalgię wydarzenie! Toy Story od Pixara wkracza do świata gry, wprowadzając pierwszą w historii postać spoza uniwersum Brawl Stars, nowe przebrania, tryby rozgrywki, kultowy salon gier Planeta Pizzy i wiele innych atrakcji! Od 12 grudnia do 5 lutego legendarny Strażnik Kosmosu, Buzz Astral, będzie dostępny dla wszystkich graczy. To pierwsza w historii grywalna postać spoza uniwersum Brawl Stars. Co więcej, gracze będą mogli walczyć jako Buzz na trzy różne sposoby. Tryby lasera, skrzydeł i szabli nawiązują do kultowych scen z filmów o Buzzie Astralu.







Wybrani Zadymiarze również doczekają się przemiany w stylu Toy Story. Colt, Bibi i Jessie otrzymają wyjątkowe przebrania, upodabniające ich do Chudego (Chudy Colt), Bou Peep (Bibi Bou Peep)i Jessie (Jessie Jessie). Po zakończeniu wydarzenia gracze będą mogli zdobyć przebranie Buzza Astrala dla Surge’a.



To jednak nie koniec niespodzianek. 2 stycznia w Parku Starr – parku rozrywki Brawl Stars – zostanie otwarta nowa atrakcja: salon gier Planeta Pizzy. W inspirowanym filmowym pierwowzorem salonie gier Planeta Pizzy gracze będą zbierać kawałki pizzy. Te z kolei można wymienić na przedmioty w motywach Toy Story, takie jak odznaki i ikony lub wykorzystać do odblokowania zupełnie nowego Zadymiarza. Kawałki pizzy będzie można zdobyć między innymi w trzech nowych, tymczasowych trybach rozgrywki. Każdy z nich oddaje nostalgiczny klimat salonu gier Planeta Pizzy i wprowadza do gry jeszcze więcej nowatorskich i chaotycznych sposobów na walkę.



Gra BrawlStars jest dostępna do pobrania na urządzenia z systemem iOS i Android na całym świecie. Dołącz do Buzza Astrala i jego nowych przyjaciół z Parku Starr podczas tego świątecznego sezonu.





















źródło: Supercell