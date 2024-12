Sharkoon - obudowy AK5 RGB i wentylatory SHARK Lights RGB PWM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharkoon zaprezentował dziś nową serię obudów AK5 RGB klasy Mid-Tower, które wyposażone zostały w nowe, podświetlane wentylatory SHARK Lights RGB PWM. Obudowy AK5 RGB otrzymamy w wersjach z przeszklonym frontem lub siatką Mesh, a wybierać możemy między kolorem czarnym i białym. Konstrukcje te zostały przygotowane do montażu dwóch chłodnic 360 milimetrów, płyt głównych w standardach Mini-ITX, micro-ATX i ATX, kart graficznych o długości do 41 cm oraz powietrznych coolerów o wysokości radiatora do 17 cm. Na uwagę zasługują niezwykle dekoracyjne wentylatory SHARK Lights RGB PWM 120mm (również dostępne w wersji czarnej lub białej). Ich efektowna ramka na pewno będzie ozdobą każdego komputera. Nowe obudowy kosztować mają 89.90 Euro, natomiast za wentylatory zapłacimy 9.90 Euro.















































źródło: TechPowerUP