PlayStation Plus Video Pass - Nowe seriale od Sony Pictures

Sony Interactive Entertainment (SIE) i Sony Pictures Entertainment (SPE) ogłosiły dzisiaj nowy zestaw filmów i seriali, które zostaną dodane do PlayStation Plus Video Pass, nowej, ograniczonej czasowo usługi, która oferuje członkom PlayStation Plus w Polsce dostęp do popularnych filmów i seriali z kolekcji SPE w ramach istniejącego abonamentu. Cztery produkcje z zestawu nowych seriali będą dostępne po raz pierwszy w Polsce: Crossing Swords, WOKE, Monsterland oraz Into the Dark. Crossing Swords to serial animowany dla dorosłych, stworzony przez Toma Roota (m.in. Robot Chicken). Zabawna i pełna zwrotów akcji historia Patricka, który 10 lat temu, po tragicznym ataku smoka na jego rodzinne miasto, przysiągł zostać najwspanialszym rycerzem, jakiego widział świat.







Po latach przygotowań, sympatyczny i honorowy giermek zaczyna podupadać na duchu i szukać normalnej pracy. Wszystko się zmienia, kiedy bohater znajduje ulotkę o rozpoczynającym się właśnie corocznym królewskim turnieju dla giermków. Patrick wyrusza w drogę do Kingstown, aby stanąć w szranki z innymi pretendentami do honorowej walki o tytuł rycerza. Na miejscu okazuje się jednak, że cały dwór i sam turniej są pełne obłudy, oszustw i korupcji. Patrick postanawia się wycofać, a jego decyzja przyniesie nieoczekiwany zwrot akcji. Głosów głównym postaciom użyczyli m.in. Nicholas Hoult, Luke Evans, Alanna Ubach, Maya Erskine i Yvette Nicole Brown.



- Głównym bohaterem serialu WOKE jest Keef (znany z serialu Jess i chłopaki, Lamorne Morris), autor komiksów, który jest u progu sławy. Pewnego dnia Keef zostaje brutalnie aresztowany przez policjanta, po tym jak został omyłkowo uznany za włamywacza. Pomimo szybkiego wyjaśnienia nieporozumienia, zdarzenie otwiera mu oczy na rasizm, który go otacza. Keef zaczyna rozmyślać o swoim życiu i przyszłości, a pomagają mu w tym różne przedmioty, które zaczynają z nim rozmawiać. Młody artysta staje przed wyborem między konformizmem i bezpieczeństwem a walką o tolerancję, która może go kosztować karierę, przyjaciół i związek.



- Into the Dark, to serialowa antologia, w której każdy odcinek opowiada inną, mrożącą w krew w żyłach historię. Każda z nich osadzona jest w dniu wybranego amerykańskiego święta, jak Halloween, Boże Narodzenie, Święto Dziękczynienia czy Dzień Matki. W pierwszym odcinku zobaczymy historię płatnego zabójcy, który będzie miał duże problemy z transportem zwłok w czasie Halloween. W serialu zobaczymy m.in. Toma Batemana, Dermota Mulroney’a i Suki Waterhouse.



- W serialu Monsterland spotkania z syrenami, upadłymi aniołami i innymi bestiami doprowadzają złamanych ludzi do desperackich czynów. Każdy odcinek tej historii opowiada o innym bohaterze, który zmaga się ze swoim życiem. Twórcy tej prowokującej serialowej antologii eksplorują ciemną stronę ludzkiej osobowości oraz potworów żyjących w nas i wokół nas.



Poniżej znajduje się pełna lista filmów i seriali PlayStation Plus Video Pass, które są obecnie dostępne dla członków PlayStation Plus:





Filmy

Jumanji: Welcome To The Jungle

Spider-Man: Into The Spider-Verse

Spider-Man: Homecoming

Blumhouse’s Fantasy Island

Escape Room (2019)

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Emoji Movie, The

Life (2017)

Rough Night

Pride + Prejudice + Zombies

Paul Blart: Mall Cop 2

Sex Tape

Interview, The (2014)

White House Down

Django Unchained

Venom (2018)

Equalizer 2, The

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival (2016)

Bad Boys For Life

Bad Boys (1995)





Seriale

Crossing Swords (Sezon 1)

Into the Dark (Sezon 1)

Monsterland (Sezon 1)

Woke (Sezon 1)

Goldbergs, The (Sezony 1-4)

Snatch 2017 (Sezony 1-2)

Shut Eye (Sezony 1-2)

Marvel Anime: Iron Man (Sezon 1)

Marvel Anime: X-Men (Sezon 1)

Alex Rider (UK) (Sezon 1)

On Becoming A God In Central Florida (Sezon 1)

Mercedes (Sezony 1-3)

Future Man (Sezony 1-3)

W.A.T. (2017) (Sezony 1-2)

SuperMansion (sezony 1-3)

Lost Girl (Sezony 1-5)





Usługa PlayStation Plus Video Pass, dostępna na konsole PlayStation 5 (PS5) i PlayStation 4 (PS4), dodaje możliwość oglądania fantastycznych filmów oraz seriali do istniejącej oferty PlayStation Plus. W ramach tej oferty dostępne są także dodatkowe korzyści wzbogacające świat graczy, takie jak rozgrywka wieloosobowa, comiesięczne gry, wyjątkowe zniżki w PlayStation Store i wysyłanie zapisów gry do chmury online. Posiadacze PS5, którzy są członkami PlayStation Plus, otrzymują też dostęp do Kolekcji PlayStation Plus, czyli kultowych tytułów na konsolę PS4.













