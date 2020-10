Plextor M8V Plus - nowa seria dysków SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Plextor wprowadza na rynek nową linię dysków SATA SSD - M8V Plus. Zastosowano w nich 96-warstwową pamięć flash 3D NAND, gwarantującą jeszcze lepszą wydajność. Nośniki M8V Plus dostępne będą w dwóch wersjach - M.2 2280 (M8VG Plus) oraz w wersji 2.5” (M8VC Plus). Do dyspozycji użytkownika oddane zostaną cztery warianty pojemności - 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB. W porównaniu z poprzednią generacją (M8V), tym razem producent zaimplementował 96-warstwowe kości pamięci flash 3D NAND KIOXIA. Ponownie natomiast wykorzystany został kontroler SMI SM2258.







Zastosowanie takich komponentów zapewni sekwencyjny odczyt/zapis do 560/520 MB/s oraz losowy odczyt/zapis do 90 000/88 000 IOPS. Nośniki z nowej linii zostaną wyposażone także w technologię RAID Engine oraz Data Shaping, które zagwarantują spójność danych oraz dłuższą żywotność dysku SSD.



Dyski z serii M8V Plus, dzięki swojej wydajności i trwałości, sprawdzą się w zastosowaniach konsumenckich. Zostały one zaprojektowane w technologii LDPC (Low Density Parity Check), która przekłada się na bezpieczeństwo i integralność transmisji danych, dzięki mechanizmowi korekcji błędów.



Plextor, podobnie jak w przypadku poprzednich generacji nośników SSD, dołącza także ekskluzywne oprogramowanie, które dopełnia komfort użytkowania dysku. Mowa tu o takich rozwiązaniach jak:

PlexCompressor - oszczędza przestrzeń dyskową, automatycznie kompresując pliki, które nie były otwierane przez co najmniej 30 dni.

PlexVault - chroni Twoje dane nawet na współdzielonym komputerze.

PlexTurbo - inteligentna technologia buforowania danych (Smart Cache), wykorzystująca pamięć RAM komputera do przyspieszania dysków SSD marki Plextor. Dodatkowo oprogramowanie Plexturbo wydłuża żywotność SSD oraz znacznie skraca czas dostępu do danych.

Plextool - zapewnia łatwy w użyciu interfejs do monitorowania stanu dysku SSD, w tym temperatury, aktualizacji oprogramowania układowego, integralności danych i bezpieczeństwa.



Dyski SSD z serii M8V Plus będą dostępne w Polsce w listopadzie. Informacje o cenach zostaną podane wkrótce.



























Źródło: Info Prasowe / Plextor