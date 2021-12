PocketBook - Empik GoBook wchodzi na rynek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

W wyniku współpracy działów R&D firmy PocketBook oraz sieci Empik powstał czytnik Empik GoBook. Urządzenie bazuje na flagowym modelu producenta – PocketBook Touch Lux 5. Powstało ono z myślą o odbiorcach treści Empik, którzy chcieliby poprawić swoje wrażenia z czytania dzięki nowoczesnemu czytnikowi wyposażonemu w przyjazny dla oczu ekran E Ink i funkcję SMARTlight. Punktem wyjścia do prac nad czytnikiem Empik GoBook był model PocketBook Touch Lux 5. Urządzenie ma identyczne parametry i funkcjonalności co flagowiec PocketBook. Użytkownicy mogą zatem bez ograniczeń korzystać z poręcznego i wygodnego czytnika.







Ma on dotykowy wyświetlacz E Ink Carta HD o przekątnej 6 cali, jest wyposażone w podświetlenie SMARTlight, procesor Dual Core, jest zasilane baterią o pojemności 1500 mAh, a także dysponuje pamięcią wewnętrzną o pojemności 8 GB. Obsługuje bez konwersji 19 plików tekstowych i ma preinstalowane słowniki oraz łączność Wi-Fi.



Biznesowy potencjał

Wprowadzony na rynek czytnik jest przykładem rozwiązań, jakie PocketBook oferuje swoim partnerom biznesowym. Zgodnie z zamówieniem, czytnik ma kartonowe opakowanie i obudowę, które różnią się kolorem od pozostałych modeli tej serii – obudowa jest niebieska z logiem Empik GoBook na pleckach - indywidualny ekran powitalny, a także aktywną aplikację Empik Go.



















Źródło: Info Prasowe / PocketBook