PocketBook InkPad 4 powraca z nowym ekranem i głośnikiem

Za kilka tygodni pojawi się kolejny czytnik w popularnej linii produktów PocketBook InkPad. Nowy PocketBook InkPad 4 ma 7.8-calowy ekran z najnowszą technologią E Ink Carta 1200, wbudowany głośnik, Bluetooth i wodoodporność zgodną z normą IPX8. Tradycyjnie dla modeli tej linii, zawiera podświetlenie SMARTlight, oferuje obsługę audiobooków i funkcję Text-to-Speech. Nowe, nowoczesne wzornictwo PocketBook InkPad 4 sprawia, że czytnik jest kompaktowy, doskonale ergonomiczny i stylowy. Dyskretne panele przednie i tylne w czarnym kontrastują z ramką w kolorze księżycowego srebra. Pomimo dużego ekranu, urządzenie waży zaledwie 265 g, dzięki czemu jest równie wygodne do relaksującego czytania, jak i czytania w podróży.







Ekran E Ink Carta 1200 jeszcze bardziej przyjazny dla oka

PocketBook InkPad 4 posiada najnowszy 7.8-calowy ekran E Ink Carta 1200 o rozdzielczości 1404 × 1872 i 300 PPI. Dzięki tej nowej technologii strona elektroniczna ma o 15% większy kontrast w porównaniu z poprzednią generacją wyświetlaczy, a czas reakcji E Ink skrócił się o 20%. Nowy czytnik wyróżnia się także rozmiarem ekranu najbardziej zbliżonym do standardowej drukowanej książki. Tym samym dużo wygodniej czyta się na nim wszelkie treści: od zwykłej beletrystyki po literaturę fachową, czasopisma, a nawet komiksy.



Zmień ton światła przedniego za pomocą SMARTlight

Dzięki funkcji SMARTlight użytkownicy mogą cieszyć się bezpiecznym czytaniem w każdym oświetleniu. Regulowane podświetlenie pozwala dostosować nie tylko jasność ekranu, ale także temperaturę barwową i wybrać ciepłą lub chłodną tonację. Miękkie światło SMARTlight pozwala wygodnie czytać nawet w całkowitej ciemności, co jeszcze bardziej podnosi komfort użytkowania urządzenia.



Wbudowany głośnik, zamiana tekstu na mowę i inne funkcje audio

PocketBook InkPad 4 obsługuje sześć formatów audio i ma wbudowany głośnik. Zapewnia nowy poziom swobody wszystkim fanom audiobooków, ponieważ mogą oni słuchać dowolnego pliku audio bezpośrednio na czytniku bez konieczności korzystania z żadnych innych urządzeń. Dzięki Bluetooth PocketBook InkPad 4 zawsze można sparować z bezprzewodowymi słuchawkami, głośnikami i innymi systemami audio, aby cieszyć się audiobookiem w dowolnym formacie. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja Text-to-Speech, która zmienia czytnik w prawdziwego gawędziarza. Za pomocą zaledwie dwóch kliknięć PocketBook InkPad 4 odczyta na głos dowolny plik tekstowy naturalnie brzmiącym głosem w jednym z 26 dostępnych języków. Innymi słowy, użytkownicy mogą szybko zamienić zwykły tekst w prawdziwy audiobook.



Wodoodporność IPX8 i ochrona przed zarysowaniami

PocketBook InkPad 4 jest chroniony przed szkodliwym działaniem wody zgodnie ze stopniem ochrony IPX8. Czytnik wytrzymuje zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do dwóch metrów na maksymalnie 60 minut. Ponadto ekran urządzenia otrzymał lepszą ochronę przed zarysowaniami, co będzie świetną wiadomością dla użytkowników lubiących czytać poza domem. Wodoodporność i dodatkowa ochrona ekranu dadzą czytelnikom jeszcze większą pewność co do bezpieczeństwa urządzenia i pozwolą cieszyć się ulubioną książką w dowolnym miejscu.



Nowy PocketBook InkPad 4 będzie dostępny w ciągu najbliższych kilku tygodni w sugerowanej cenie 1370 PLN





Inne funkcje PocketBook InkPad 4:

• Obsługa 21 formatów książek i 4 formatów graficznych bez konwersji;

• Wsparcie dla 6 formatów audio;

• Usługa Wi-Fi i Cloud – do synchronizacji z innymi urządzeniami i wygodnego zarządzania wirtualnymi półkami;

• 32 GB pamięci wewnętrznej - wystarczająco dużo miejsca, aby zgromadzić ogromną bibliotekę, która jest zawsze pod ręką;

• Bateria 2000 mAh - do miesiąca aktywnego czytania bez ładowania;

• Dwurdzeniowy procesor — płynne przewracanie stron i szybkie działanie urządzenie;

• Automatyczne obracanie ekranu –czytnik automatycznie zmienia orientację ekranu dla dodatkowej wygody czytania;

• Duża liczba słowników – 11 preinstalowanych kombinacji językowych i 42 kombinacje dostępne do bezpłatnego pobrania;

• Lekki i kompaktowy – mimo dużego ekranu e-czytnik waży zaledwie 265 g, a jego wymiary to 134 × 189.5 × 7.95 mm.

















