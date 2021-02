Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PocketBook InkPad Color z ulepszonym, niemal 8-calowym wyświetlaczem E Ink new Kaleido, jest pierwszym na świecie tego typu rozwiązaniem, które pozwala dużo bardziej komfortowo korzystać z barwnych treści. Urządzenie odtwarza także pliki dźwiękowe. Wyświetlacz, którym dysponuje PocketBook InkPad Color jest ulepszoną wersją pierwszej generacji E Ink Kaleido. Ekran o przekątnej 7.8 cala i rozdzielczości HD (1404 x 1872 pikseli oraz 300 DPI) wyświetla 4096 kolorów o zmodyfikowanej skali odcieni. Usprawnione filtry poprawiły jasność i nasycenie kolorów, a tło stron zostało wybielone. Dzięki temu komfort czytania wyraźnie się poprawił.







W czytniku, podobnie jak we wcześniejszym modelu z kolorowym wyświetlaczem, istnieje możliwość korzystania z podświetlenia. Technologia E Ink new Kaleido oparta jest na połączeniu monochromatycznego wyświetlacza i filtrów kolorystycznych co sprawia, że odcienie kolorów są przygaszone w porównaniu z obrazami na smartfonach czy tabletach. Włączenie podświetlenia i ustawienie go nawet na najniższym poziomie poprawia parametry optyczne wyświetlacza.



Biblioteka plików obsługiwanych przez ten rewolucyjny czytnik obejmuje 29 formatów. Są wśród nich pliki dźwiękowe (M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, oraz MP3.ZIP), graficzne i przede wszystkim tekstowe.



PocketBook InkPad Color, pomimo dużego ekranu, waży zaledwie 225 g i jest dokładniej takiej wielkości, jak modele z linii InkPad 3. Jego obudowa ma księżycowo-srebrny kolor. Sugerowana cena urządzenia to 1399 PLN.











Źródło: Info Prasowe / PocketBook