PocketBook InkPad One z rysikiem - nowy czytnik o wielkości 10.3 cala

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PocketBook wprowadza InkPad One, nowy czytnik e-booków z wyświetlaczem E Ink Mobius. W zestawie jest elektroniczny rysik z baterią wielokrotnego ładowania. PocketBook InkPad One ma wyświetlacz E Ink Mobius o przekątnej 10.3 cala, podświetlenie SMARTlight, bezramkową konstrukcję wykonaną z aluminium, antypoślizgowe blokadki z tyłu oraz nieco szerszą dolną krawędź. Urządzenie obsługuje także pliki dźwiękowe i ma funkcję Text-to-Speech. Duża powierzchnia ekranu ułatwia przeglądanie większej ilości tekstu naraz lub zwiększanie czcionki bez potrzeby częstej zmiany stron. W trybie komentarzy do przewracania stron używa się dotyku palca, natomiast rysik służy do pisania, zaznaczania i adnotacji bez przerywania płynności czytania.







Inne wyróżniające cechy i cechy charakterystyczne PocketBook InkPad One:

• Ekran E Ink Mobius oferuje rozdzielczość 1404 × 1872 w czarno-białych obrazach.

• Czterordzeniowy procesor gwarantuje szybką i efektywną pracę.

• 2 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wbudowanej zastępują obszerną bibliotekę.

• Łączność umożliwia Bluetooth 5.0, dwuzakresowe Wi-Fi (2,4/5 GHz) i gniazdo USB typu C.

• Obsługa 6 formatów audiobooków, a także 24 formatów książek i grafik.

• Rysik PocketBook w zestawie.



Urządzenie powinno pojawić się w sprzedaży w Polsce za kilka tygodni. Rekomendowana cena producenta wynosi 1299 PLN.

















źródło: Info Prasowe - PocketBook