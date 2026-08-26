PocketBook Q zadebiutuje na targach IFA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na tegorocznych targach technologicznych w Berlinie PocketBook pokaże PocketBook Q. To urządzenie z ekranem E Ink wielkości smartfona stworzone do codziennego czytania i słuchania. Jego niewielki rozmiar pozwala mieć go zawsze pod ręką, także w krótkich przerwach między codziennymi obowiązkami. PocketBook Q ma format telefonu, więc bez trudu mieści się w kieszeni i towarzyszy w codziennych sytuacjach. Boczne przyciski pozwalają przewracać strony jedną ręką lub korzystać z podręcznego menu. Urządzenie działa na PocketBook OS opartym na Linuksie, dzięki czemu oferuje środowisko skupione wyłącznie na lekturze. Nie ma tu aplikacji rywalizujących o uwagę ani powiadomień przerywających czytanie.







PocketBook Q obsługuje audiobooki, a szeroka kompatybilność — 25 formatów e-booków oraz Adobe DRM i LCP DRM — pozwala korzystać z treści z wielu źródeł. Nowy model ma również łączność Bluetooth, podświetlenie SMARTlight i tryb ciemny. Wodoodporność IPX4 chroni urządzenie w codziennych sytuacjach. Bateria wystarcza na ponad miesiąc użytkowania.



Urządzenie będzie można obejrzeć w dniach 4 – 8 września, w hali 5.2A, stoisko 143. Natomiast w sprzedaży powinien być dostępny w połowie ostatniego kwartału roku w cenie 889 zł. Producent zakłada dostępność aplikacji Legimi i Empik Go na tym czytniku.



- PocketBook Q to jeden z pierwszych czytników w formacie telefonu wyposażonych w ekran 5,84 cala E Ink Carta 1300. Do tej pory taki rozmiar pojawiał się głównie w urządzeniach smartfonowych, dlatego cieszymy się, że możemy zaoferować tę technologię w czytniku stworzonym wyłącznie do książek. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko 143 w hali 5.2A. Będzie tam można zobaczyć ten model - mówi Maksym Zhelezniak, odpowiedzialny za rozwój działalności firmy PocketBook w Polsce.











źródło: Info Prasowe - PocketBook