Polacy Mistrzami Europy w League of Legends

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AGO ROGUE, organizacja będąca połączeniem dwóch marek - polskiej AGO Esport oraz amerykańskiej ROGUE Esports Club, podbiła wczoraj serca polskich kibiców, wygrywając z niemieckim klubem Gamer Legion. Tercet Polaków, Duńczyk oraz Rosjanin zmiażdżyli przeciwnika, nie dając mu żadnego punktu mapowego w całej serii - mecz zakończył się zwycięstwem 3:0. European Masters to jedne z najważniejszych zawodów League of Legends w Europie. Podczas turnieju walczą ze sobą najlepsze drużyny lig tego kontynentu.







Warto dodać, że AGO ROGUE w składzie: Paweł “Woolite” Pruski, Paweł “Czekolad” Szczepanik, Adrian “Trymbi” Trybus, Mathias “Szygenda” Jensen i Nikolay “Zanzarah” Akatov nie straciło ani jednego punktu w drodze do finału EU Masters - zwyciężyli z Misfits Premier 2:0, a następnie powtórzyli wynik z mousesports w półfinale.



Nie jest to pierwsze osiągnięcie AGO ROGUE, w poprzednim sezonie stanęli na podium w regionalnych rozgrywkach Ultraligi i kontynuowali zmagania w EU Masters. Włodarze zapowiadają, że to dopiero początek przygody z rywalizacją na światowym poziomie.



















Źródło: Info Prasowe / AGO ROGUE