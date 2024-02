Polska premiera monitora LG UltraGear OLED 27GS95QE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do przedsprzedaży w Polsce trafił monitor gamingowy LG UltraGear OLED 27GR95QE. To kolejny model z ekranem OLED, który dzięki samoświecącym pikselom gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale także minimalny poziom czasu reakcji – zaledwie 0.03 sekundy. Monitor będzie można wypróbować podczas święta graczy - Intel Extreme Masters 2024 w Katowicach. W okresie przedsprzedaży klienci otrzymają 10% rabatu na zakup w oficjalnym sklepie online LG. Zeszłoroczna premiera monitorów LG UltraGear z ekranami OLED spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród graczy. Dzięki technologii samoświecących pikseli zyskują oni nie tylko obraz o nieskończonym kontraście i wiernie odwzorowanych kolorach, ale również zredukowanie czasu reakcji wyświetlacza do 0.03 sekundy (GtG). Czas reakcji na ruch w wielu grach może oznaczać wygraną lub przegraną w rozgrywce.







Sercem monitora LG UltraGear OLED 27GS95QE jest 26,5-calowy ekran OLED, jeszcze jaśniejszy niż w poprzednim modelu. Wyświetlacz ma rozdzielczość 2 560x1 440 pikseli (WQHD) i częstotliwość odświeżania 240 Hz. Już tradycyjnie dla serii LG UltraGear, monitor obsługuje standardy AMD FreeSync Premium Pro i NVIDIA G-SYNC, gwarantując płynną rozgrywkę. Fani gier przygodowych lub sportowych docenią obsługę HDR, gwarantującą wyświetlanie obrazu o szerokiej rozpiętości tonalnej, zgodnie z certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 400. Ponadto ekran monitora pozbawiony jest ramek. Pozwoli to na dostrzeżenia każdego szczegółu i pełną immersję.



Aby zapewnić najwyższy komfort korzystania z monitora, panel OLED został pokryty powłoką Anti-Glare. Dzięki temu nawet grając w słoneczny dzień lub przy mocnym sztucznym świetle, gracze nie będą rozpraszani przez odblaski na wyświetlaczu.

Do monitora mogą być podłączone jednocześnie trzy konsole lub komputery gamingowe. Gracze znajdą dwa wejścia HDMI w standardzie 2.1 oraz jedno DisplayPort 1.4. Ponadto fani pełnej immersji na pewno docenią wyjście audio, obsługujące słuchawki z mikrofonem i działające w standardzie DTS HP:X®. Dla ułatwienia sterowaniem, w zestawie z monitorem znajduje się pilot.



Przedsprzedaż monitora LG UltraGear 27GS95QE rozpoczęła się 1 lutego 2024 roku i potrwa do 15 lutego 2024 roku. Dla wszystkich, którzy zdecydują się zamówić monitor w czasie przedsprzedaży, czeka rabat 10% od kwoty ceny sugerowanej 3999 PLN.



Monitor LG UltraGear OLED 27GS95QE będzie można zobaczyć i przestestować podczas nadchodzącego Intel Extreme Masters w Katowicach (9-11 lutego). Monitory LG będą znajdowały się w strefie Expo.

























Źródło: Info Prasowe - LG