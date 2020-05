Polska premiera motoroli edge

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wczoraj odbyła się polska premiera wyczekiwanego flagowca Motoroli – motoroli edge. Zapowiedziany pod koniec kwietnia 2020 r. nowy flagowiec Motoroli trafi do sprzedaży w Polsce w połowie czerwca i będzie dostępny w sprzedaży detalicznej i u operatorów sieci komórkowych. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko ze względu na powrót motoroli do grona flagowców, ale także ze względu na wyjątkowe możliwości smartfonu, który jest doskonałym centrum rozrywki w przystępnej cenie. Aby wyróżnić się na rynku, Motorola postanowiła zbudować nowe urządzenie, które ma wszystko, na czym zależy większości konsumentów.







W rezultacie powstał najnowocześniejszy smartfon, który zapewnia zaawansowaną technologię w każdej kategorii, która ma znaczenie: w tym niesamowita prędkość sieci 5G, dynamiczny i wciągający wyświetlacz, wrażenia z fotografowania jak żadne inne, dźwięk, który jest absolutnie niezrównany, i największa bateria w tej kategorii.



Motorola edge została zbudowana z myślą o łączności przyszłości – 5G. Smartfon łączy się z sieciami sub-6-GHz, dzięki czemu jest gotowy na następną generację technologii bezprzewodowej. Procesor Qualcomm Snapdragon 765 zapewnia ultraszybką wydajność i natychmiastowe działanie, wysoką responsywność podczas przeglądania, oglądania filmów lub grania w gry. 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej sprawia, że urządzenie działa niezwykle płynnie i pozwala w pełni wykorzystać możliwości sieci 5G.



Motorola edge wyposażona jest w wyświetlacz jak nigdy dotąd. Ekran Endless Edge owija się o 90 stopni po obu stronach urządzenia i rozciąga się na 6,7 ​​cala, aby utworzyć wciągające wrażenia wizualne. Idealny do rozrywki ekran o kinowych proporcjach 21:9 został stworzony z myślą o filmach i programach telewizyjnych. Ekran dysponuje paletą miliarda odcieni kolorów i oferuje niezwykle dynamiczną jakość obrazu dzięki HDR10. Częstotliwość odświeżania ekranu 90 Hz zapewnia wyjątkowo płynny ruch obrazu, co sprawia, że każde przewijanie wygląda niesamowicie.



Wyświetlacz Endless Edge jest nie tylko piękny, ale także funkcjonalny. Zakrzywiony ekran i smukła sylwetka motoroli edge zapewniają optymalne proporcje do obsługi jedną ręką i nawigacji. Edge Touch, część nowego pakietu oprogramowania My UX, pozwala dostosować nowe sposoby interakcji z urządzeniem. Wystarczy przesunąć palcem w górę lub w dół na krawędzi, aby rozwinąć powiadomienia lub przełączyć aplikacje. Krawędzie wyświetlacza są również przydatne, gdy telefon jest poza zasięgiem ręki. Ich podświetlenie sygnalizuje stan ładowania baterii, połączenia przychodzące, alarmy i powiadomienia. W nowym Moto GameTime gracze mogą chwycić telefon jak przenośną konsolę i użyć dwóch dodatkowych, konfigurowalnych przycisków w górnej krawędzi ekranu, które umożliwiają rozgrywkę czterema palcami.



Mobilna rozrywka staje się coraz bardziej popularna, a konsumpcja wideo na urządzeniach mobilnych rośnie o 100% rok do roku. Badania konsumenckie Motoroli podkreślają, że konsumenci przez większość czasu używają głośników swojego telefonu podczas oglądania ulubionych treści. Motorola Edge ma najgłośniejsze i najmocniejsze głośniki stereo, jakie kiedykolwiek były dostępne w smartfonie, a także precyzyjne strojenie zapewniające profesjonalną jakość dźwięku i głębszy, pełniejszy dźwięk. Technologia strojenia dźwięku pochodzi od Waves, laureata Technical GRAMMY Award, którego oprogramowanie zostało stworzone w studiach nagraniowych i jest wykorzystywane przez inżynierów dźwięku, muzyków, twórców filmowych, producentów i nadawców telewizyjnych. Wszystko po to, by muzyka, filmy i rozmowy telefoniczne brzmiały głośniej i wyraźniej niż kiedykolwiek.



Wszechstronny system potrójnego aparatu posiada obiektyw do każdego typu zdjęcia. Aparat główny z matrycą 64 MP to najwyższa rozdzielczość aparatu w swojej klasie. Dzięki technologii Quad Pixel 4 piksele łączone są w jeden, co pozwala na robienie niezwykle wyraźnych i jasnych zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych. Zoom optyczny o wysokiej rozdzielczości na teleobiektywie 8MP pozwala na wyjątkowe zdjęcia z daleka. 16 MP ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia 117 stopni pozwala na wyjątkowe szerokie kadry lub ekstremalne 5-krotne zbliżenie dzięki Macro Vision w ujęciach makro.



Cała ta wydajność i moc 5G nie mają sensu, jeśli bateria szybko się wyładowuje. Dlatego motorola edge została wyposażona w baterię o pojemności 4500 mAh, największą w swojej klasie, co pozwala na dwa dni użytkowania bez ładowania. Dla dodatkowej wygody, motorola edge wyposażona jest w funkcję TurboPower, która zapewnia godziny energii już po kilku minutach ładowania, dzięki czemu można naładować baterię w mgnieniu oka.



Motorola edge ma intuicyjne oprogramowanie. Nie ma uciążliwych skórek, brak duplikatów aplikacji – niemal czysty system Android 10, a w nich kilka unikalnych rozwiązań zwiększających mobilne możliwości użytkowników. W rodzinie motorola edge wprowadzony został My UX, dzięki któremu użytkownicy mogą dostosowywać swoje wrażenia, aby były jeszcze bardziej intuicyjne i osobiste. A wszystko to w jednym miejscu, w aplikacji Moto.



My UX zawiera wszystkie wspaniałe doświadczenia moto, które klienci poznali i pokochali, od momentu uruchomienia latarki za pomocą prostego gestu cięcia, uruchomienia aparatu za pomocą skrętu nadgarstka. W motoroli edge, oprócz nowych interakcji z krawędzią wyświetlacza, My UX pozwala użytkownikom nagrywać muzykę, filmy i gry na wyższym poziomie z niestandardowymi ustawieniami i i możliwością zaawansowanej kontroli. Użytkownicy mogą nawet tworzyć własne motywy urządzenia, wybierając spośród unikalnych fontów, kolorów, kształtów ikon oraz animacji czujnika odcisków palców, więc ich telefon staje się naprawdę ich. My UX naprawdę zapewnia użytkownikom kontrolę nad wrażeniami z telefonu.



Obsługująca łączność 5G motorola edge będzie dostępna w ofertach partnerów i sprzedaży detalicznej już w czerwcu. Sugerowana cena tego niezwykłego urządzenia to 2999 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Motorola