Polska premiera smartfona realme GT NEO 2

realme wprowadziła na polski rynek smartfon realme GT NEO 2. Model ten jest korzystnie wycenioną alternatywą dla flagowców, łączącą szybki procesor oraz wysokiej klasy ekran AMOLED z nowatorskim dizajnem. realme GT NEO 2 powstał z myślą o entuzjastach poszukujących smartfona o dużej wydajności i ciekawym wzornictwie. Dzięki wykorzystaniu procesora Snapdragon 870 5G nie ustępuję on pod względem możliwości flagowcom, zachowując jednocześnie konkurencyjną cenę modelu z wyższej-średniej półki. Wyróżnia się także wpadającym w oko dizajnem, niepowtarzalną kolorystyką i wysoką jakością wykonania.







Specyfikacja realme GT NEO 2 zapewnia użytkownikowi wystarczający zapas mocy, aby bez lagów grać w najbardziej wymagające gry lub korzystać z wielu aplikacji jednocześnie. Smartfon utrzymuje przy tym wysoką kulturę pracy i niskie temperatury nawet pod maksymalnym obciążeniem – wykorzystuje autorski układ chłodzenia Stainless Steel VC Plus.



Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G, który napędza GT NEO 2, wspierany jest przez pamięć wewnętrzną (ROM) klasy UFS 3.1 oraz czterokanałową pamięć RAM – zależnie od wybranego wariantu pojemnościowego jest to 8/128 lub 12/256 GB. Użytkownik może również sięgnąć po funkcję DRE (Dynamic RAM Expansion), aby rozszerzyć pamięć RAM nawet o dodatkowe 7 GB.



Smartfon, jak przystało na przedstawiciela serii GT, wspiera standard ładowania Super Dart Charge 65 W. Oznacza to, że baterię o pojemności 5000 mAh oferującą zapas energii na cały dzień intensywnego użytkowania, do można załadować od 0 do 100% w nieco ponad pół godziny (36 minut). Początkowy etap ładowania jest najszybszy, więc nawet kilka minut spędzonych na ładowarce wystarcza na kilka godzin pracy urządzenia.



W modelu realme GT NEO 2 producent po raz pierwszy sięgnął po najnowszej generacji wyświetlacz AMOLED E4 firmy Samsung. Przekątna 6,62” i wysokie odświeżanie (120 Hz) sprawiają, że smartfon znakomicie nadaje się do oglądania filmów oraz seriali. Ekran wspiera format HDR10+ i świeci z maksymalną jasnością 1300 nitów, co gwarantuje wysoki komfort korzystania z urządzenia nawet w słoneczny dzień. Wyświetlacz modelu GT NEO 2 chroniony jest szkłem Gorilla Glass i posiada powłokę oleofobową. Posiada również zintegrowany czytnik odcisków palców.



realme GT NEO 2 czerpie z doświadczenia realme Design Studio – grupy projektantów, dla których najlepszą inspiracją jest otaczający nas świat. Smartfon łączy praktyczne rozwiązania, a więc matowe i niebrudzące się szklane wykończenie z odważną kolorystyką. Poza klasycznym czarnym (NEO Black), urządzenie dostępne jest w wersji niebieskiej (NEO Blue) inspirowanej wschodem słońca oraz w niepowtarzalnej barwie żywej zieleni (NEO Green) zaczerpniętej z natury.



realme GT NEO 2 wyposażony został w potrójny moduł aparatu głównego z 64 MP sensorem Samsung GW1, wspomaganym przez obiektyw do zdjęć ultraszerokokątnych (8 MP) oraz oczko do zdjęć makro (2 MP). Zestaw uzupełnia przedni aparat do selfie bazujący na 16 MP sensorze firmy Sony.

Pomimo imponującej przekątnej, bardzo wąskie ramki ekranu pozwalają nowemu smartfonowi realme zachować dość kompaktowe rozmiary (162.9 x 75.8 x 8.6 mm) i wagę, która nie przekracza 200 g.



Urządzenie jest gotowe na komunikację 5G (również na częstotliwości, które w Polsce zostaną udostępnione w przyszłości), wspiera dual SIM i standardy WiFi 6 oraz Bluetooth 5.2. Smartfon wyposażony został w głośniki stereo oraz dwa mikrofony, a moduł NFC gwarantuje obsługę tak popularnych w Polsce płatności zbliżeniowych. realme GT NEO 2 pracuje pod kontrolą Androida 11 z wielokrotnie docenioną za lekkość oraz funkcjonalność nakładką realme UI 2.0. Jest również gotowy na aktualizację do Androida 12.



realme GT NEO 2 został wyceniony na 2099 PLN w podstawowym wariancie pojemnościowym 8/128 GB (wersje kolorystyczne: czarny i niebieski). Za wariant o pojemności 12/256 GB zapłacimy w Polsce 2299 PLN (wersje kolorystyczne: czarny oraz zielony). Z okazji polskiej premiery w dniach 15-16 listopada realme GT NEO 2 można będzie kupić w promocji – odpowiednio za 1799 PLN (8/128 GB) oraz 1999 PLN (12/256 GB).



Smartfon trafi do wszystkich największych sieci z elektroniką użytkową i oficjalnych internetowych sklepów marki (realmeshop.pl, sklep-realme.pl). Pojawi się również w ofercie operatorów: Play oraz T-Mobile. realme GT NEO 2 w charakterystycznym zielonym kolorze (NEO Green) dostępny będzie wyłącznie w oficjalnych internetowych sklepach marki oraz w ofercie Media Expert.





































