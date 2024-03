Polska premiera smartfonu nubia Redmagic 9 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziennikarskie rozpływanie się nad kształtem wyspy aparatów fotograficznych w smartfonie można włożyć między bajki. Do oficjalnej dystrybucji i sprzedaży w Polsce wchodzi bowiem model nubia Redmagic 9 Pro – smartfon urzekający gładkim, harmonijnym kształtem bez wyspy aparatów, z podświetlonym niezwykle efektownie wentylatorem chłodzącym z tyłu i krystalicznym zajmującym niemal 94% powierzchni ekranem AMOLED z przodu. Futurystyczny design i zewnętrzne piękno to tylko cząstka niezwykłego smartfona gamingowego – w środku czai się bowiem bestia!







Gładkie plecki bez wysp

Smartfon nubia Redmagic 9 Pro już na pierwszy rzut oka wygląda nadzwyczajnie. Aparaty fotograficzne udało się schować całkowicie pod pokrytą szkłem tylną obudową, a na powierzchnię wyprowadzić tylko oczy obiektywów, dlatego na pleckach nie ma charakterystycznej wyspy aparatów! Dzięki takiemu zabiegowi smartfon jeszcze lepiej leży w dłoni co ma, oprócz walorów estetycznych, duże znaczenie w trakcie gry i codziennego korzystania z urządzenia. Poniżej obiektywów znajduje się podświetlany turbowentylator chłodzący będący częścią systemu chłodzenia urządzenia. Kolor wentylacji zmienia się w zależności od obciążenia smartfona i szybkości pracy wentylatora, co prezentuje się niezwykle efektownie.



Skuteczne chłodzenie ICE 13

W Redmagic 9 Pro zmieniono układ aparatów tak, by idealnie wpasować zaawansowany system chłodzenia ICE 13 z wysokoobrotowym wentylatorem, którego wylot umieszczono z tyłu oraz po obu bokach obudowy. System zapewnia obieg i odprowadzanie ciepła na zewnątrz smartfona i pozwala na obniżenie temperatury pracy urządzenia nawet o 18 oC, co ma olbrzymie znaczenie w trakcie gry i korzystania ze smartfona. System składa się poza wentylatorem z 10 cienkich płyt domieszkowanych m.in. grafenem umieszczonych wewnątrz, co z kolei pozwala na redukcję temperatury serca nubii, procesora, nawet o 25 oC. Chłodzenie ma olbrzymie znaczenie dla graczy, zapobiega bowiem zacięciom związanym z przegrzewaniem samego urządzenia oraz jednostek obliczeniowych – CPU i GPU. Dodatkowym smaczkiem jest definiowalne przez użytkownika podświetlenie wentylatora zmieniające się w zależności od poziomu obciążenia urządzenia – dodaje to gamingowego charakteru oraz stylu nubii Redmagic 9 Pro.



Bogactwo obrazu i dźwięku

Redmagic posiada imponujący ekran AMOLED o rozmiarze 6.8” i odświeżaniu 120 Hz zajmujący 93.7% frontu, wyposażony w nowatorską technologię BOE Q9+, pozwalającą na uzyskanie maksymalnej jasności ekranu na poziomie 1600 nitów. Materiały Q9+ pozwalają na zwiększenie przezroczystości ekranu, zaś wspierający technologię procesor UDC Pro odpowiada za inteligentną optymalizacje pikseli w celu uzyskania obrazów hi-res, dzięki czemu efekty wizualne są niezwykle precyzyjnie przekazywane, natomiast zdjęcia z umieszczonego pod wyjątkowo przezroczystą taflą wyświetlacza 16 MP aparatu do selfie są doskonałej jakości.



Za fotografię odpowiadają w urządzeniu 2x50MP aparaty Samsunga . Aparat główny GN5 jest wyposażony w optyczną stabilizację obrazu OIS, soczewki 7P oraz został pokryty warstwą antyodblaskową, co pozwala na robienie czystych ostrych zdjęć bez odblasków i rozmyć nawet w słabym świetle. Drugi 50MP aparat jest ultraszerokokątny z zaimplementowanym algorytmem korekcji zniekształceń i pozwala na obejmowanie bardzo szerokiej perspektywy bez załamań i zakrzywiania obrazu.



W obszarze dźwięku, Redmagic 9 Pro wspiera Snapdragon Sound i DTS:X Ultra w celu optymalizacji brzmienia. Smartfon jest wyposażony w zaawansowany system 2-ch wysokiej jakości głośników głównych oraz 5-ciu magnetycznych dźwiękowych jednostek wewnętrznych, które są w stanie wyprodukować głębokie brzmienie oraz celnie odwzorować wszelkie szczegóły i efekty dźwiękowe, co ma duże znaczenie dla graczy. Dźwięk można wyprowadzić z urządzenia bezprzewodowo oraz poprzez złącze jack 3.5mm.



Technologiczny TOP

Pod względem wydajności, niewiele urządzeń dorównuje nubii. Redmagic 9 Pro korzysta z ośmiordzeniowej topowej jednostki CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, taktowanej zegarem 3.3GHz, wspieranej przez procesor graficzny GPU Adreno 750. To wyjątkowo mocny procesor, jeden z najlepszych na rynku. Co więcej, we współpracy z Qualcomm, w nubii podkręcono wydajność obu procesorów (CPU, GPU) o ponad 30% przy jednoczesnym zmniejszeniu ich energochłonności o ponad 30% - to gwarantuje niezwykłą wydajność, płynne i swobodne działanie smartfona i dłuższą pracę bez konieczności ładowania. Procesor główny jest wspierany przez chip gamingowy Red Core 2 Pro zapewniający dodatkową moc obliczeniową w trybie gamingowym. W celu poprawy wydajności i szybkości pracy, smartfon wyposażono także w dużą i szybką pamięć: 16 GB RAM LPDDR5X oraz 512 GB wewnętrznej UFS 4.0. Taka konfiguracja pamięci zapewnia płynne wykonywanie operacji oraz olbrzymią powierzchnię na dane.



W swoim wnętrzu Nubia Redmagic 9 Pro kryje także nowatorską dwukomorową baterię o pojemności aż 6500 mAh – to gwarancja długiego czasu działania bez konieczności częstego ładowania. A jeśli już zabraknie energii, szybkie ładowanie 80W w technologii Qualcomm Quick Charge 5 pozwoli w 35 minut naładować akumulatory do 100%.



Dedykowany dla graczy

Wszystkie elementy nubii Redmagic 9 Pro są dobrane i zoptymalizowane pod kątem graczy, w smartfonie zaimplementowano również dodatkowe dedykowane dla gamerów rozwiązania. Na bocznej krawędzi znajduje się charakterystyczny czerwony przełącznik aktywujący tryb gamingowy. Jednym przesunięciem smartfon załącza pełnię wydajności, system chłodzący oraz dodatkowe procesory wspomagające a także aktywuje menu dla graczy, w którym w jednym miejscu są zebrane wszystkie zainstalowane na Redmagicu gry.



Na bocznej krawędzi umieszczono dodatkowo 2 dotykowe przyciski próbkowane z dużą częstotliwością, które pozwalają na perfekcyjną kontrolę wydarzeń podczas grania i odwzorowują funkcjonalność kontrolera do konsoli poprzez taki sam układ dłoni oraz przycisków w trakcie gry na smartfonie jak podczas korzystania z kontrolera.



Polska premiera

Właśnie nastąpiła polska premiera Nubii Redmagic 9 Pro – smartfona uszytego dla graczy. Smartfon występuje w dwóch specyfikacjach. Jest dostępny wyłącznie u oficjalnych partnerów marek nubia i Redmagic – w Media Expert i x-kom a także oficjalnym sklepie producenta, cena RRP za wersję 16/512 wynosi 5599 PLN zaś za 12/256GB - 4499 PLN.



Od 16 marca do 31 marca w ramach sprzedaży PREMIUM smartfon można nabyć w tychże kanałach sprzedaży z premierowym rabatem! Wersja 16/512 kosztuje aż 400 PLN mniej, a na Redmagic 9 Pro 12/256GB przysługuje rabat 300 PLN.





















źródło: Info Prasowe - ZTE