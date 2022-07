Polska premiera wydajnych laptopów MSI klasy premium

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pierwsza oficjalna zapowiedź laptopów z serii HX odbyła się w czerwcu 2022 roku na specjalnym wydarzeniu MSIology przeprowadzonym w trybie online. W lipcu firma MSI zorganizowała spotkanie w Warszawie, na którym zaprezentowała dziennikarzom najnowsze modele swoich najbardziej wydajnych urządzeń. Polska prezentacja nowych laptopów MSI miała miejsce na jednej z nadwiślańskich pływających restauracji. Partnerem wydarzenia była firma Intel, której autorskie procesory z serii HX są zastosowane w prezentowanych laptopach. Spotkanie rozpoczęto panelem dyskusyjnym prowadzonym przez Martynę Pióro i Bartosza Śmigielskiego, podczas którego goście zapoznali się z filozofią firmy MSI oraz najnowszymi rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi. Prezentację zakończyła sesja pytań i odpowiedzi związanymi z produktami MSI.







Zdobyta wiedza przydała się w następnym punkcie programu, a mianowicie quizie Kahoot, w którym uczestnicy mogli zdobyć nagrody odpowiadając na pytania związane z firmą MSI. Następnie wysłuchano prelekcji Krzysztofa Poznańskiego z kanału NaukowoTV na temat „Co jest prawdą, a co fikcją w filmach sci-fi”, a po krótkiej przerwie przystąpiono do konkursu na zbudowanie najbardziej okazałej kosmicznej rakiety z klocków Cobi. Wszyscy chętni mogli również zmierzyć się w wyścigach w grze Forza Horizon 5 oraz namacalnie zapoznać się z najnowszymi modelami laptopów MSI.



Nowe laptopy dla graczy zapewniają znaczący przyrost wydajności w porównaniu do poprzednich modeli, dzięki zastosowaniu najszybszych 16-rdzeniowych procesorów Intel Core i9-12900HX o maksymalnej mocy w trybie turbo przekraczającej 150W oraz flagowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti wyposażonych w 16 GB szybkiej pamięci GDDR6. O odpowiednio niskie temperatury wewnątrz obudowy dbają autorskie systemy chłodzenia Cooler Boost.



Wydajność stacjonarnego peceta

Dzięki hybrydowej budowie najnowszych procesorów Intel Core i9-12900HX oferujących 8 rdzeni typu Performance oraz 8 rdzeni typu Efficient, nowe laptopy MSI zapewniają ogromny wzrost wydajności podczas zabawy pracy w wymagających grach i pracy w aplikacjach kreatywnych, w porównaniu z wcześniejszymi konstrukcjami.



GeForce RTX 3080 Ti to zupełnie nowy poziom wydajności w laptopach

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 30 stanowią podstawę do budowy najszybszych laptopów dla graczy i twórców. Bazują one na architekturze Ampere, wykorzystującej rdzenie RT drugiej generacji do obsługi ray tracingu oraz rdzenie Tensor trzeciej generacji do obsługi bazującej na algorytmach sztucznej inteligencji techniki NVIDIA DLSS.



Autorskie systemy chłodzenia Cooler Boost

O optymalne temperatury pracy procesorów oraz kart graficznych w laptopach MSI dbają specjalnie zaprojektowane systemy chłodzenia Cooler Boost. W modelach Raider GE77 HX oraz Raider GE67 HX mamy do czynienia z układem Cooler Boost 5, składającego się z dwóch wydajnych wentylatorów i siedmiu ciepłowodów, które efektywnie odprowadzają ciepło generowane przez kartę graficzną i jednostkę centralną. Ze względu na większe wymiary laptopa, w modelu Titan GT77 pozwolono sobie na zastosowanie ekstremalnie wydajnego systemu Cooler Boost Titan, wyposażonego aż w cztery wentylatory i siedem ciepłowodów, odprowadzających ciepło na zewnątrz obudowy za pomocą sześciu wylotów powietrza.



Dodatkowa moc zapewniana przez MSI OverBoost

Dzięki odpowiedniej konstrukcji nowych laptopów MSI oraz unikalnym systemom chłodzenia, zastosowanie techniki MSI OverBoost w modelu Titan GT77 pozwala dostarczyć jednocześnie do 175W mocy do karty graficznej (z wykorzystaniem techniki NVIDIA Dynamic Boost 2.0) oraz 75W do procesora. Sumarycznie otrzymujemy ogromną moc na poziomie aż 250W. W przypadku laptopa Raider GE77 HX uzyskujemy również imponujące 220W (165W dla karty graficznej oraz 55W dla procesora).



Zanurz się w Metaverse

Idea Metaverse już dawno przestała być domeną fantastyki naukowej. Nieustanny rozwój urządzeń, a przede wszystkim technik przetwarzania danych i obrazu powoduje, że jesteśmy już bardzo blisko do prowadzenia równoległego życia w wirtualnym świecie. Laptopy MSI z serii HX gwarantują przede wszystkim czystą wydajność dla tradycyjnych użytkowników, ale pomyślano tutaj także o miłośnikach Metaverse. Aby umilić zwiedzanie wirtualnych krain MSI przygotowało animowane awatary swoich sztandarowych maskotek, czyli Smoczysława oraz Feniksa. Są one w stanie śledzić każdy ruch i wyraz twarzy użytkownika, a dodatkowo można je edytować i używać podczas spotkań na takich platformach jak Teams czy Zoom.



MSI Titan GT77 – totalna dominacja

Model Titan GT77 to szczytowe osiągnięcie w dziedzinie laptopów dla graczy. Wygląd urządzenia inspirowany jest sportowymi samochodami. Dzięki procesorowi Intel Core i9 HX 12. generacji, który oferuje w sumie aż 16 rdzeni, laptop gwarantuje wydajność zbliżoną do komputera stacjonarnego. Razem z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti i autorską techniką MSI OverBoost, Titan GT77 w pełnym obciążeniu może dostarczyć do procesora i karty graficznej sumarycznie zawrotne 250 watów mocy. Na wydajny system chłodzenia Cooler Boost Titan składają się cztery wentylatory i siedem ciepłowodów. Laptopa wyposażono także w najnowszą klawiaturę z przełącznikami Cherry MX o wytrzymałości 50 milionów kliknięć i podświetleniem RGB per key. Całość zamknięto w obudowie o maksymalnej grubości 23 mm.



MSI Raider GE77 HX oraz Raider GE67 HX – gamingowe bestie

Laptopy Raider GE z serii HX to ikony nowoczesnego wzornictwa. Utrzymane są w kolorystyce Titanium Dark Gray, a na pokrywie umieszczono laserowo grawerowane logo MSI.

Raider GE67 HX to pierwszy na świecie laptop wyposażony w rewolucyjny ekran OLED QHD o częstotliwości odświeżania wynoszącej 240Hz i czasie reakcji na poziomie 0.2 ms. Wspiera on gamę kolorów 100% DCI-P3 oraz posiada certyfikat VESA DisplayHDR 600 True Black.



































Źródło: Info Prasowe / MSI