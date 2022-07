Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama ProLite T1624MSC-B1 to dotykowy, 15.6-calowy monitor Full HD PCAP ze zintegrowanym odtwarzaczem multimedialnym i regulowaną podstawą na zawiasach. Sprzęt otrzymał matrycę Full HD (1920 × 1080 pikseli), a dzięki 10-punktowej technologii dotykowej Projective Capacitive zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. W połączeniu z panelem IPS monitor zapewnia wyjątkową wierność kolorów i szerokie kąty widzenia, co czyni go doskonałym wyborem dla szerokiej gamy wymagających interaktywnych aplikacji. Użytkownicy mogą skorzystać z odchylanej podstawy, aby położyć wyświetlacz płasko i używać go jako tabletu.







Urządzenie wyposażone jest w kilka wejść i slot kart SD, a także głośniki stereo zapewniające dobrą jakość dźwięku. ProLite T1624MSC-B1 to idealny ekran do wyświetlania małych interaktywnych treści Digital Signage, zastosowania w InStore Retail i interaktywnych prezentacji.



Ceny nie podano.













Źródło: Info Prasowe / iiyama