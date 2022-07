AURORA LOGITECH G - nowa kolekcja dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech G zaprezentowała dziś kolekcję Aurora, w skład której wchodzą: bezprzewodowy zestaw słuchawkowy G735, bezprzewodowa klawiatura G715, klawiatura G713, bezprzewodowa mysz G705 oraz osiem dedykowanych akcesoriów. Nowa kolekcja została zaprojektowana tak, aby uwzględniać płeć, a nie ją wykluczać. Ma zaspokajając potrzeby i życzenia grających kobiet, a także przemawiając do graczy, którzy szukają odznaczającego się designu i zróżnicowanych doświadczeń. Kolekcja Aurora ma charakterystyczną estetykę oraz wzornictwo, a jednocześnie umożliwia personalizację dzięki dodatkowym akcesoriom i opcjom kolorystycznym. Zawiera również zaawansowane technologie firmy Logitech G przeznaczone dla graczy, takie jak wydajna technologia bezprzewodowa LIGHTSPEED i technologia mikrofonu Blue VO!CE. Zaprezentowana dzisiaj kolekcja zachęca wszystkich graczy do wyrażania swojej indywidualności, a jednocześnie zapewnia zaawansowany zestaw funkcji, którego oczekują wszyscy gracze.







Kolekcja Aurora została opracowana na podstawie opinii społeczności graczek i wprowadzona w życie przez zespół złożony w większości z kobiet – liderów innowacji, projektowania, inżynierii i marketingu w firmie Logitech. Kolekcja została stworzona, aby zaspokoić pragnienia i potrzeby graczy z niedostatecznie reprezentowanego segmentu i zbudować przyszłość gamingu, w której inkluzywność jest silnie obecna. A procesem projektowania kierowały następujące trzy zasady:

- Wygoda: W fazie projektowania zespół upewnił się, że uwzględniono takie rzeczy jak dłuższe włosy, okulary, kolczyki i mniejsze rozmiary dłoni. Nie poprzestając na dopasowaniu, zespół skupił się na stworzeniu produktów pozwalających na dłuższą rozgrywkę poprzez testowanie różnych materiałów i opcji wykończenia, które były lekkie i miękkie w dotyku.

- Przystępność: Aby zająć się obszarami możliwości związanych z przystępnością, zespół zrezygnował z typowych ostrych krawędzi, czarnych kolorów i krzykliwej estetyki, aby stworzyć bardziej przyjazne doświadczenie z miękkimi tonami, półprzezroczystymi materiałami i kojącym oświetleniem.

- Zabawa: Kolekcja Aurora zachęca do wyrażania siebie. Produkty są dostępne w podstawowej wersji White Mist z możliwością dostosowania za pomocą akcesoriów w kolorach Pink Dawn oraz Green Flash. Gracze mogą również pokazać swoją kreatywną stronę dzięki tysiącom konfigurowalnych kombinacji oświetlenia dostępnych w G HUB z charakterystycznym oświetleniem kolekcji Aurora, które nazywamy Play Moods.



Skład kolekcji Aurora

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy G735 - Posiadający wykończenie w kolorze White Mist, eteryczne oświetlenie RGB oraz podwójne audio, G735 jest wszechstronną opcją dla każdego gracza. G735 to pierwszy zestaw słuchawkowy Logitech G z nowymi funkcjami technologii mikrofonowej Blue VO!CE, która pozwala modulować głos gracza i ma możliwość zapisywania preferowanych ustawień audio w G HUB oraz bezpośrednio na zestawie słuchawkowym. Zestaw słuchawkowy G735 maksymalizuje również komfort dla wszystkich graczy i uwzględnia mniejsze rozmiary głowy. Gracze mogą cieszyć się długimi sesjami gier dzięki baterii o żywotności ponad 56 godzin (bez podświetlenia), a także doświadczyć bezprzewodowej swobody dzięki nagradzanej technologii LIGHTSPEED firmy Logitech G oraz łączności Bluetooth.



Mechaniczne klawiatury G715 i G713 - Bezprzewodowa klawiatura G715 oraz klawiatura G713 zapewniają niski poziom wibracji i wysoką wydajność, dzięki czemu gracze mogą wyrazić siebie i grać na swój sposób. Kompaktowy, pozbawiony klawiszy numerycznych układ oraz regulowana wysokość zapewniają komfort przez cały dzień. Można ją spakować i umieścić w dowolnym miejscu dzięki akumulatorowi (G715), który zapewnia 25 godzin nieprzerwanej gry, oraz łączności bezprzewodowej LIGHTSPEED lub Bluetooth®. Obie klawiatury są wyposażone w podpórkę pod nadgarstki Cloud-Soft, która zapewnia wygodę przez cały dzień.



Bezprzewodowa mysz G705 – Bezprzewodowa mysz G705 została zaprojektowana z myślą o mniejszych dłoniach, ma kompaktowy kształt i zaawansowaną technologię. Ważąca zaledwie 85 gramów mysz G705 została zaprojektowana z myślą o długotrwałej wygodzie i wydajności. Dzięki sensorowi klasy gamingowej, ultra-reaktywnej technologii bezprzewodowej LIGHTSPEED, łączności Bluetooth i łatwo dostępnemu przyciskowi zmiany DPI gracze mogą wspiąć się na swój najwyższy poziom.



Akcesoria – Gracze będą mogli rozbudować swoją kolekcję dzięki ośmiu nowym akcesoriom takim jak: podstawka pod nadgarstek w kształcie chmury, przywieszki na kabel i futerał w kształcie serca. Inne akcesoria obejmują nauszniki, mikrofon, nakładki na klawiaturę G713 i G715, ściągacz i szczotkę do klawiszy oraz podkładkę pod mysz, dzięki którym użytkownicy mogą dostosować swój styl gry.

Aby uzupełnić kolekcję Aurora, gracze będą mogli podnieść poziom swoich streamów dzięki specjalnej edycji mikrofonu Blue Yeti USB, dostępnego w dwóch nowych wersjach kolorystycznych – Pink Dawn i White Mist. Te mikrofony Yeti będą dostarczane z ekskluzywnymi overlayami z kolekcji Aurora od Streamlabs, które dają streamerom możliwość stylizacji ich streamów na Twitch, YouTube i Facebook. Yeti obsługuje również oprogramowanie Blue VO!CE, z zabawnymi efektami wokalnymi, takimi jak DJ Robot czy Helium Chipmunk, narzędziami studyjnymi, takimi jak EQ, limiter i NVIDIA Broadcast Noise Removal, oraz próbkami audio w jakości HD. Dostęp do Blue VO!CE można uzyskać w Logitech G HUB.



Podobnie jak wszystkie nasze produkty do gier, cała kolekcja Aurora posiada certyfikat neutralności węglowej, co oznacza, że finansujemy wysokiej jakości certyfikowane offsety węglowe, aby zmniejszyć wpływ produktu na emisję dwutlenku węgla do zera. Pudełka produktów zawierają wypełnienie pochodzące z recyklingu, a papierowe opakowania pochodzą z drzew w lasach certyfikowanych przez FSC. Wybierając te produkty do gier, robisz to, co do Ciebie należy, aby wspierać odpowiedzialne zarządzanie lasami na świecie. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych wysiłków w zakresie zrównoważonego rozwoju, odwiedź naszą stronę internetową.



Cena i dostępność

Wszystkie produkty do kolekcji są dostępne na stronie LogitechG.com oraz u lokalnych sprzedawców. Logitech G735 ma sugerowaną cenę detaliczną 1099 PLN. Klawiatury Logitech G715 i Logitech G713 TKL mają sugerowane ceny detaliczne odpowiednio 949 i 799 PLN. Specjalna edycja mikrofonu Blue Yeti USB dla kolekcji Aurora ma sugerowaną cenę detaliczną 649 PLN. Logitech G705 ma sugerowaną cenę detaliczną 499 PLN. Akcesoria do kolekcji dostępne są na stronie www.logitechg.com.



















































Źródło: Info Prasowe / Logitech