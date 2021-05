Polski finał Predator Sim Racing Cup 2021

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wyścigi Predator Sim Racing Cup 2021 to wielkie święto dla wszystkich miłośników sportów motorowych w wersji online. Zawody odbywają się na platformie Asseto Corsa, a partnerem wydarzenia jest legendarny kierowca Indycar i F1 oraz szef zespołu simracing R8G, Romain Grosjean. Uczestnicy wydarzenia zasiadają za kierownicami Mercedesów AMG GT3 i rywalizują na legendarnym torze Monza. 15 maja 2021 r. o godz. 19.00 odbędzie się krajowy finał Predator Sim Racing Cup 2021. Weźmie w nim udział 20 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w eliminacjach.







Trwający 45 minut wyścig wyłoni zwycięzcę, który w wielkim finale zmierzy się z 14 zawodnikami z innych krajów i regionów oraz członkami zespołu R8G. Stanie z nimi do walki o tytuł międzynarodowego mistrza Predator Sim Racing Cup 2021.



Nagrodą dla triumfatora zawodów będzie roczne członkostwo w teamie Romaina Grosjeana oraz stworzone przez Fanatec profesjonalne stanowisko gamingowe dla fanów wyścigów. Zwycięzca polskiego finału otrzyma gamingowy komputer Predator Orion 3000 z zestawem trzech monitorów oraz oficjalną koszulkę zespołu R8G. Zawodnik, który zajmie drugie miejsce zdobędzie klawiaturę Predator Aethon 300 i myszkę Predator Cestus 350 wraz z podkładką. Zdobycie ostatniego stopnia na podium premiowane będzie słuchawkami Predator Galea 350 i gamingowym plecakiem.



Predator Sim Racing Cup 2021 w Polsce będzie transmitowany na żywo na kanale YouTube Acer Polska, Facebooku Sport.pl oraz na kanale YouTube influencera – Grafa. Szczegóły transmisji z międzynarodowego finału zostaną ogłoszone przed wydarzeniem. W ramach Predator Sim Racing Cup 2021 dostępna będzie również oferta specjalnych promocji, realizowana we współpracy z partnerem handlowym, siecią sklepów Media Expert.



Więcej informacji na temat Predator Sim Racing Cup 2021 znaleźć można na poświęconej zawodom dedykowanej stronie internetowej -> KLIK.















Źródło: Info Prasowe / Acer