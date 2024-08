Polski serwer usługi GeForce NOW już działa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Targi Gamescom 2024 przyniosły świetną wiadomość dla polskich graczy. NVIDIA uruchomiła serwer usługi GeForce NOW w Warszawie. Od teraz użytkownicy łączący się z chmurą mogą zrobić to przez infrastrukturę działającą w stolicy Polski. Niesie to za sobą szereg ogromnych korzyści. To nie tylko najniższy możliwy poziom opóźnienia, ale także o wiele krótsze kolejki i bezproblemowy dostęp do usługi. Serwer działa w klasie GeForce RTX 4080, co pozwala osiągnąć niezwykłą niezawodność i najwyższą jakość rozgrywki. Wszystkie te aspekty czynią serwer GeForce NOW w Warszawie kluczowym punktem dla polskich graczy, zapewniając im lepsze doświadczenia w grach, co sprzyja lokalnemu rozwojowi. Stany serwerów GeForce NOW można monitorować na Tej Stronie. Warszawski jest oznaczony jako EU East.







Biblioteka GeForce NOW liczy już ponad 2000 gier. Najnowszymi tytułami, które zadebiutowały w tym tygodniu są Black Myth: Wukong i wersja demo Final Fantasy XVI. Od najbliższego czwartku dostępna będzie w usłudze funkcja automatycznego logowania do platformy Xbox.























źródło: Info Prasowe - NVIDIA