Samsung - Circle to Search wo serii Galaxy A oraz Galaxy Tab S9 FE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłasza wprowadzenie funkcji Circle to Search do wybranych modeli z serii Galaxy A, zwiększając tym samym dostępność mobilnej sztucznej inteligencji dla jeszcze większej liczby urządzeń w ekosystemie Galaxy. Ten krok podkreśla nieustanne dążenie Samsung i Google do dostarczania najlepszych technologii mobilnych jak największej liczbie użytkowników. Po wprowadzeniu Circle to Search na wybranych urządzeniach z serii Galaxy A, innowacyjne wyszukiwanie pojawi się również na urządzeniach Galaxy Tab S9 FE i Tab S9 FE+, gdzie duży ekran i rysik Galaxy S Pen nadadzą nowy wymiar odkrywaniu.







Funkcja Circle to Search szybko stała się ulubieńcem użytkowników od czasu swojej premiery w serii Galaxy S24, oferując innowacyjne doświadczenie odkrywania, które wykracza poza tradycyjne metody wyszukiwania. W miarę rozwoju na kolejnych urządzeniach Galaxy, Circle to Search stale ewoluuje, na przykład poprzez dodanie tłumaczenia całostronicowego, wsparcie podczas odrabiania prac domowych oraz funkcje skanowania QR i kodów kreskowych. Teraz, dzięki Circle to Search w serii Galaxy A i Galaxy Tab S9 FE, podczas wyszukiwania będzie można zadawać jeszcze bardziej złożone pytania.



Circle to Search to nowy sposób wyszukiwania wszelkich informacji za pomocą prostego gestu zakreślenia – bez konieczności przełączania aplikacji. Gdy funkcja Circle to Search jest włączona, użytkownicy mogą po prostu zakreślić, podświetlić lub dotknąć dowolnego miejsca na ekranie, aby wybrać tekst, obraz lub wideo, które chcą wyszukać. Ta funkcja odzwierciedla wieloletnie zaangażowanie firmy w otwartość i współpracę. Dzięki opartym na sztucznej inteligencji wynikom oferującym bogate informacje i kontekst, Circle to Search wznosi wyszukiwanie na nowy poziom wygody i satysfakcji.



Polityka aktualizacji Galaxy

Wybierając urządzenia z serii Galaxy, decydujesz się na długoterminowe wsparcie i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Samsung z pełnym zaangażowaniem realizuje swoje zobowiązanie do zapewnienia swoim urządzeniom jak najdłuższego okresu wsparcia. W przypadku flagowych modeli z serii Galaxy S24 i Galaxy Z (Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6), użytkownicy mogą liczyć na 7 lat aktualizacji, co gwarantuje dostęp do najnowszych funkcji oraz zabezpieczeń. Użytkownicy modeli Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G będą mieli dostęp do czterech generacji systemu Android i interfejsu One UI oraz pięcioletnich aktualizacji zabezpieczeń. Dzięki temu, decydując się na urządzenia Galaxy, inwestujesz w niezawodność i bezpieczeństwo na lata.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG