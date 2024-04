Polskie niszczyciele czołgów w World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming prezentuje najnowszą aktualizację do World of Tanks, która wprowadza do gry dodatkową linię czołgów do polskiego drzewka technologicznego. Dźwięk strzałów 6 zupełnie nowych niszczycieli czołgów od poziomu V do X rozbrzmi nad polami bitwy już 10 kwietnia. Jednostki wyposażone w niespotykane do tej pory działa o niezrównanej sile uderzeniowej wprowadzają do gry mechanikę wynagradzającą najodważniejszych czołgistów gotowych na agresywne starcia. Razem z nowymi polskimi pojazdami do World of Tanks trafi też znany streamer gry Cygan w roli dowódcy oraz nowa funkcjonalność w postaci trybu pośmiertnego.







Niszczyciele czołgów to trzecia gałąź polskiego drzewka technologicznego, uzupełniająca dotychczasowy wybór spośród czołgów ciężkich i średnich. Pierwsze trzy czołgi to:

• SDP 40 Zadymka

• SDP 44 Burza

• SDP 57 Gowika



Te jednostki poziomów V – VII to klasyczne bezwieżowe niszczyciele oferujące rozgrywkę dobrze znaną dowódcom tej klasy pojazdów. Charakteryzują się mobilnością, dobrą ochroną od frontu i solidnymi działami zdolnymi do zadawania potężnych uszkodzeń. Prawdziwa gratka dla dowódców zaczyna się na wyższych poziomach:

• SDP 58 Kilana

• SDP 60 Gonkiewicza

• NC 70 Błyskawica



Te pojazdy poziomów VIII – X wprowadzają do World of Tanks zupełnie nową mechanikę pocisków, umożliwiającą zadawania maksymalnych obrażeń w starciach na bliskim dystansie – większe ryzyko, większa nagroda. Pierwszą częścią nowości dla polskich niszczycieli są przeprojektowane działa czołgów, które pozwalają korzystać z pocisków z dnem w kształcie gwiazdy. Nowa amunicja jest najskuteczniejsza w odległości do 50m, a wraz ze wzrostem dystansu zadawane uszkodzenia będą się zmniejszały. Taktyczne ustawienie czołgów będzie miało jeszcze większe znaczenie niż do tej pory. Kolejnym elementem nowej mechaniki są działa z głęboko gwintowanymi lufami, które czołgom najwyższych poziom pozwalają strzelać z niezrównaną siłą uderzeniową. Oznacza to, że polskie niszczyciele charakteryzują się najwyższą prędkością pocisków specjalnych w grze.



Razem z nową polską siłą uderzeniową do gry trafia też dowódca gotów do poprowadzenia natarcia. Popularny polski streamer i wieloletni twórca treści o World of Tanks, Cygan stanie u boku czołgistów z własną ścieżką głosową. Ponadto, w grze zadebiutuje też całkowicie nowy tryb pośmiertny, który pozwoli między innymi poznać szczegóły strzału, przez który gracze zostali pokonani. Więcej informacji pomoże dowódcom wyciągać wnioski niezbędne do zwycięstwa w kolejnych starciach.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming